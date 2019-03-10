貨櫃市集進駐靜宜商圈　超夢幻的玻璃貨櫃和彩虹跑道！

點評：這個貨櫃市集超級夢幻！

▲超級夢幻的透明貨櫃餐廳

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／跟著關關看世界提供，請勿任意翻攝以免侵權）

靜宜商圈附近近期出現一個超高人氣的貨櫃市集，剛開幕不久就在全台打開知名度，許多人更特別為了它請假前往，除了色彩鮮豔且特別裝潢外，超多豪華美食也聚集於此，今天部落客「跟著關關看世界」在社團「旅遊超爽的！」中要帶大家一同朝聖超夢幻的玻璃貨櫃和彩虹跑道！

▲台中靜宜商圈有一個新的貨櫃市集

靜宜商圈貨櫃市集雖然占地不大，但人氣美食以及拍照背景絕對不少，其中，「夠窣串燒」為超人氣店家之一，全透明的貨櫃設計以及一旁的彩虹跑道都吸引大批粉絲前往，貨櫃裡裡外外的每一個角落都是ＩＧ上的打卡熱點，在另一頭的鐵皮下還寫著「你有故事，我有酒」的標語，非常適合串燒店的風格！

▲具有特殊風格的串燒店

▲彩色跑道吸引不少人前往拍照

另外一間「再次見麵」除了店名引人注目外，它的裝潢有別於全透明的時尚，採用繽紛色彩及各種吊燈呈現一種熱鬧溫馨的風格，就連對面的手機包膜電也被這間麵店彩繪上自己的店名，相當有趣！



就在麵店旁邊還有一間有兩層樓的貨櫃餐廳，「櫃森森」，一、二樓都各有一區是全透明的設計，主要販賣簡餐及創意甜點等，但價格絕對不像店名「貴森森」，不管裝潢或餐點都是一間超有創意的貨櫃餐廳。

▲色彩鮮豔的貨櫃餐廳

▲打破傳統麵店風格

▲對面的手機包膜電也被麵店畫上自家的招牌

整個市集裡不只有內用美食餐廳，滷味、蔥油餅等小吃也有進駐在此，若是不想吃太飽，不妨可以買個小吃邊逛邊享用，另外還有服飾店及手機包膜等店家，每家都獨具一格，有機會到沙鹿旅遊時，千萬不能錯過這夢幻的貨櫃市集！

▲市集內也有小吃店

▲服飾店等也有進駐

靜宜商圈貨櫃市集

地址：台中市沙鹿區北勢東路800號