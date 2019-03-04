台南親子遊必訪景點　司法博物館免費體驗審判、扣留過程

點評：不只小孩愛，連大人看了都會心動的博物館！

▲台南熱門景點「司法博物館」

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／Miss ivy Mr owen提供，請勿任意翻攝以免侵權）

台南近年來除了美食不斷推陳出新外，也多了很多熱門打卡景點以及親子互動館， 今天部落客「Miss ivy Mr owen」在社團「旅遊超爽的！」裡要分享一個超級適合親子共遊的免費景點「司法博物館」讓大朋友小朋友不僅可以吸收知識，還可以體驗法官的一天！

▲可以體驗被拘留的感覺！

「司法博物館」原是台南地方法院，屬於國定二級古蹟，博物館外部有著壯觀的圓柱和圓形的巴洛克式屋頂，而進到內部之後可見到有如奇美博物館大廳一般的壯觀圓頂，圓頂邊的大圓柱雕刻非常精美，地板則維持原始維多利亞風格的幾何圖形彩色拼花地磚，進到法院裡面猶如進到真實版的近代巴洛克建築教科書中，除了超美的裝潢外，博物館還有許多可以增添知識的互動設施，特別是可以在法庭裡穿上法官袍，親自體驗法官審判時的感受！

▲長長的走廊是被告與法官開庭時必經的路

▲裝潢相當漂亮！

原本是宣判案件的冰冷法院，經歷過改質轉變，成了充滿知識與高互動的博物館，近來更是常常擠進大批人潮，不僅不用花費一毛錢，還可以利用遊戲讓小孩學習法律相關知識，以後來到台南，一定要將此加入到行程！

▲可以體驗開庭過程

▲裡頭有許多衣服可以提供試穿！

台南司法博物館

地址：台南市中西區府前路一段307號

電話：06 2147173

營業時間：週二至週日 AM9:00-PM17:00

費用：目前免門票