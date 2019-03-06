阿里山櫻花季壓軸登場　粉色櫻花點綴翠綠森林

點評：搭小火車看櫻花超適合情侶共遊！

▲乘坐火車觀賞艷麗櫻花（影／圓圓家的移動城堡提供，請勿任意翻攝以免侵權）

文、圖／圓圓家的移動城堡

高山櫻花季的最後一波，每年壓軸登場的阿里山櫻花季，即將在2019／03／09～2019／04／10正式開始，錯過了武陵農場，福壽山?沒關係，千萬不要再錯過阿里山！不用到日本、韓國就能欣賞的鐵道櫻花美景，當然要讓自己在瘋一次，衝吧，櫻花鐵道迷們！

阿里山火車站位於森林遊樂區園區內，園區內目前有三條支線行駛中。

1.祝山線:每日一班，請在前一天下午1:30～16:00到阿里山火車站購票，此為日出專車，只去不回！

全票:NT$150，優惠票:NT$75，幼稚園以下免費。

2.沼平線:8:30開始售票，9:00第一班列車由阿里山站開出，9:15分由沼平車站回開，列車間距30分鐘。

全票:NT$100，優惠票:NT$50，幼稚園以下免費。

3.神木站:10:15分由阿里山站開出，10:30由神木站回開，列車間距30分鐘。

全票:NT$100，優惠票:NT$50，幼稚園以下免費。

另外還有周遊卷可購買，阿里山森鐵支線週遊券一日券全票400元、半價200元，二日週遊券全票500元、半價250元，可以在有效期限內不限次數搭乘祝山、沼平、神木等支線列車。大家可按照自己的需求來決定購買的票種，我們選擇周遊卷是因為搭乘次數多，省去排隊買票時間很方便。

阿里山火車站的站前風光就已經這麼引人入勝。

搭乘小火車請按照要搭的方向排隊，不用擔心排錯，因為祝山線每日只在日出前開車，而沼平與神木線則因共用月台的關係，開車與進站時間皆會錯開，所以遊客只要知道自己要往那個方向，跟著排隊就可以了。

從阿里山站-->沼平車站，車程6分鐘。

大多數賞櫻花的遊客會選擇達成小火車到沼平車站，再往下走回阿里山火車站。

或是另一條路線的玩法，可從沼平車站往神木站方向前進，沿途森林步道中可見多株神木，姊妹潭，木蘭園、受鎮宮等等，再從神木站搭乘小火車回阿里山車站。

由於我們是花季前一周(2019.03.02造訪)園區內櫻花尚未盛開，預估在兩周可至盛開最大期，詳細花況可詢問阿里山官網。

技術不佳，僅能拍出這小小的櫻花與小火車同框的畫面，幸好我按快門動作快，下一秒有個遊客正通過我相機前。

櫻花季3.9日開始，根據3.2日的觀察，大約1-2周後再來，櫻花才會進入爆發期，目前多數還是含苞待放。

2019年的阿里山櫻花季大家千萬不要錯過，因為再錯過，真的就要等明年再跟這些粉紅精靈們再見囉。

神木線月台，跟大自然超融入的。

森林小火車建議遊園方向

阿里山站-->沼平站(櫻花鐵道、櫻花園)欣賞完美麗的櫻花後，建議往神木站前進，沿途都是下坡很好走，可見多株神木、另有姊妹潭等景觀，再從神木站搭乘火車回阿里山站。

阿里山森林遊樂園

交通資訊：自行開車前往、大眾交通資訊，花季期間建議多多利用大眾交通工具上山，避免塞車久候！

門票：外籍人士全票$300元，台灣籍國民/全票$200元/人，軍、警、學生(持證明)半票$100元/人 ，台灣籍65歲以上老人。優待票$10元/人，搭乘大眾運輸工具如:台灣好行/國光客運/阿里山公路接駁公車均可憑車票購買優惠價門票$150元/人

地址：嘉義阿里山鄉中正村東阿里山59號

官網：林務局嘉義林區管理處

粉絲頁：阿里山國家森林遊樂區

鐵道資訊：台鐵嘉義站-->林鐵支線"奮起湖站">轉換公車抵達阿里山站，阿里山小火車鐵道時刻表及票價，要注意部分列車僅有假日提供