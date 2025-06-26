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台北30年吃到飽「亞盧」6/29回歸　價格翻倍「大漲786元」

▲亞廬義大利窯烤。（圖／取自亞廬義大利窯烤臉書）

▲亞廬義大利窯烤6/29回歸，上圖為舊照。（圖／取自亞廬義大利窯烤臉書）

記者黃士原／台北報導

曾經傳出頂讓消息的30年窯烤吃到飽「亞廬義大利窯烤」，經過4個月整修後，將於6月29日重新回歸。業者透露，除了升級空間，還吃得到厚切牛舌、橫隔膜、牛頰等頂級肉品。但回歸後價格也變貴了，漲幅多達86%，幾近翻倍，其中平日晚餐及假日貴了786元，讓網友留言「原諒收入跟不上」。

開業超過30年的亞廬義大利窯烤，是台北老字號的吃到飽餐廳，除了供應窯烤豬肉、牛肉吃到飽之外，水果吧還提供20多種的水果可無限取用，有網友就開玩笑的稱它是「被窯烤誤的水果行」。2023年曾傳出頂讓消息，引起許多粉絲討論，不過後來仍持續經營，並於今年2月暫停營業進行整修。

▲亞廬義大利窯烤。（圖／取自亞廬義大利窯烤臉書）

▲亞廬義大利窯烤回歸後，每日提供現切當季20～30種新鮮水果，上圖為舊照。（圖／取自亞廬義大利窯烤臉書）

經過4個月整修，亞廬義大利窯烤日前在官方粉專宣布，將於6月29日重新回歸，除了升級空間，還能吃到阿根廷牛臀、厚切牛舌、橫隔膜、牛頰、豬肋排等頂級肉品，每日現切當季20至30種新鮮水果，喜歡的話，餐後還能直接購買回家享用。其他還有多款沙拉、冷盤、熟食與甜點。

隨著整體空間與餐檯升級，亞廬義大利窯烤新價格也升級，平日午餐從原本的803元漲到1499元（貴696元），平日晚餐及假日全日從913元漲到1699元（貴786元），以上價格全含服務費，漲幅高達86%，讓老客人十分驚訝，直呼「這價格，我可以去吃飯店自助餐了」、「價格翻一倍？原諒小弟收入跟不上，只能含淚告別」、「定價不是問題，是我不上進的問題」。

▲豐FOOD也推出年度活動「食夏南洋季～SEA you in summer」。（圖／典華提供）

另外，位於大直的豐FOOD也推出年度活動「食夏南洋季～SEA you in summer」，集結超過30道南洋風味料理，有在泰國夜市爆紅的活火山排骨、米飯粒粒分明的鳳梨海鮮炒飯、以印度咖哩粉和手工椰奶慢火炆煮的咖哩滑蛋蟹、採用新鮮大蝦剁成蝦蓉的招牌月亮蝦餅，以及香氣十足的松發肉骨茶、酸香開胃的檸檬魚、脆嫩爽口的檸香辣拌梅花豬，一次吃遍泰、印、越、星馬等國家經典美味。

▲香氣十足的松發肉骨茶。（圖／典華提供）

7月5日為世界比基尼日，當日凡穿著比基尼到豐FOOD用餐，即享全餐期免費。此外，7、8月的平日時段，穿著比基尼、泳裝、泳褲或沙灘褲，4人同行1人免費，另外再送夏日派對桶飲品。
 

關鍵字： 美食雲 吃到飽亞盧 亞廬義大利窯烤

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