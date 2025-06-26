26萬台灣人到瑞士玩創新高　夏日必訪童話山城、健行

▲台灣人2024年到瑞士旅遊人次再創新高。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

瑞士擁有壯麗山巒景觀，是最受全球旅客喜愛的歐洲國家之一，也越來越多台灣人到當地旅行。根據瑞士國家旅遊局最新數據指出，2024年台灣旅客在瑞士的過夜人次達到26萬4538人，創下歷史新高。

根據瑞士國家旅遊局最新統計，2024年瑞士接待超過4280萬國際旅客，成長2.6%。其中，大中華區旅客貢獻近112萬夜次，在亞太市場中表現最為亮眼，其中台灣旅客在瑞士的過夜人次達到26萬4538人，比2023年成長了29.8%，更較疫情前的2019年成長了1%，創下歷史新高。

▲夏天的瀑布鎮景觀。（圖／瑞士國家旅遊局提供）

夏天的瑞士最推薦的活動，就是前往山中健行，依據不同的旅客族群，從老少皆宜到進階登山者都有適合路線。或搭乘火車前往如瀑布鎮等童話山城，看300米落差瀑布景觀、欣賞小鎮風光，也可搭纜車上山，坐在山頂咖啡廳俯瞰群山風光；若搭乘因特拉肯遊船，則能飽覽兩湖岸邊的蔚藍湖泊、美麗的木屋村莊和白雪皚皚的雄偉山峰，感受如詩如畫的風景。

瑞士國家旅遊局也推出最新懸疑廣播劇《魔盒》，透過聲音敘事結合瑞士在地文化與景觀，將瑞士的博物館、美術館、歷史文化與自然風光巧妙融入劇中，帶領聽眾以耳朵「漫遊瑞士」。

▲Eurail歐洲火車通行證限時促銷。（圖／飛達旅遊提供）

而到歐洲旅遊，最推薦的交通方式就是利用火車暢遊不同城市之間，台灣專注歐洲鐵道旅遊多年的「飛達旅遊」即日起至7月3日為止推出Eurail歐洲火車通行證限時8折優惠，最高可現省新台幣約8505元。

旅客可選擇9月1日起於購票後11個月內出發，並享有全票種、全天數、全艙等通行證的折扣。全歐火車通行證青年票普通艙連3個月的票種，平均單日票價只要6歐元、熟齡票8歐元，適合安排在歐洲長期旅行的旅客。

此外，飛達旅遊官網整合歐洲主要國家火車預訂系統，包括過往無法於海外網路預訂、只能在當地火車站人工櫃台排隊訂位的西班牙RENFE，現在也能直接在飛達旅遊官網線上訂位，讓旅人透過一個平台即可完成「通行證購買」與「座位預訂」。