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台北人氣咖哩「月見ル君想フ」宣布熄燈　9/21最後營業日

「台北月見ル君想フ」（圖／小虎食夢網）

▲「台北月見ル君想フ」宣布熄燈。（圖／小虎食夢網）

記者黃士原／台北報導

是餐廳、是live house，也是「浪漫的工作室」據點的「台北月見ル君想フ」，更是許多咖哩控的口袋名單，不過店家昨日公告，由於租約到期房東不續租，將結束12年的開業時光，咖哩提供到8月31日，最後一場活動則會在9月21日進行。

「月見ル君想フ」主廚是日本人，擅用各種香料做料理，其中使用印度香料製作的咖哩更是店裡招牌，像是「經典肉醬咖哩」、「椰奶鮮蝦咖哩」、「切蒂納德椰絲雞肉咖哩」。這裡不只是一家餐廳，還是一個結合料理、藝術與音樂的複合式空間，不定期還有各種展覽與表演。

▲「月見ル君想フ」咖哩使用印度香料製成。（圖／小虎食夢網）

「台北月見ル君想フ」在Google上有4.4顆星的高評價，不過，店家卻在昨日宣布熄燈，公告提到因為音樂活動造成附近住戶的困擾，租約到期後房東不予續約，所以最後一場活動會在9月21日進行，而咖哩只會提供到8月31日。

店家也表示，由於預算上的限制，短期內不會搬家到其他地點重新開張「台北月見ル君想フ」，會先持續以企劃單位「浪漫的工作室 @romanticoffice 」與「大浪漫唱片 BIG ROMANTIC RECORDS @bigromanticrecords 」唱片廠牌持續營運。

▲板橋知名24小時茶館「零時差時尚茶房」歇業。（圖／取自Google地圖）

另外，開業25年的「零時差時尚茶房-板橋店」日前結束營業，讓許多在地人十分驚訝，直呼「也太突然了」、「真可惜，又少了一家聚會的地方」、「這家也要收了啊，又是一間回憶」。

零時差時尚茶房是24小時營業的現代時尚的茶館，這裡不但有數十款飲品可選，還有義大利麵、焗飯、鐵板料理、烏龍湯麵、日式壽喜燒及小火鍋等餐點，由於價格親民，是許多在地人聊天打牌的好去處。而在板橋店歇業後，目前僅剩桃園成功店。

關鍵字： 美食雲 台北人氣咖哩 台北月見ル君想フ 熄燈 結束營業

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