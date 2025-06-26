爭鮮40元百香果冰沙突爆紅「網憂下架」　業者：近期不會

▲爭鮮40元百香果冰沙突爆紅。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

爭鮮最火紅竟然不是鮭魚壽司了！上周一款40元的「百香果冰沙」在Threads（脆）上爆紅，類似優酪冰淇淋裝在百香果殼的模樣十分討喜，不少還沒吃到的網友好怕下架。業者表示，近期還是吃得到。

爭鮮的「百香果冰沙」在Threads（脆）上爆紅，雖說名稱是冰沙，但實際吃起來，口感更接近優酪冰淇淋，入口酸甜適中、清淡的百香果味道會慢慢散開，由於售價只要40元，不少網友被燒到跟風朝聖，直說「有夠好吃，一次吃了三個」、「酸甜清爽超解膩」，但也有人說「吃過一次就好」、「就是百香果優格冰淇淋」。

▲百香果冰沙口感更接近優酪冰淇淋。（圖／記者黃士原攝）

而還沒吃到的人也在網上詢問到何時？「好怕下架」。對此，爭鮮表示，雖然百香果冰沙上市已有陣子，而最新一檔活動將在7月登場，不過目前還不會下架，想吃的民眾近期還是吃得到，全台爭鮮及点爭鮮MAGiC TOUCH都有販售。此外，夏天限定的芒果布丁、芒果奶酪、芒果優格千層蛋糕也還在供應。

▲「冰淇淋熱狗堡」外型如美式熱狗，實則以香草冰淇淋為主體。（圖／君品提供）

另外，隨著夏日高溫來襲，君品酒店茶苑餐廳7月1日起至8月31日，特別推出「夏日冰淇淋派對」，把漢堡、熱狗與比薩重新詮釋為甜品風貌，像是「冰淇淋熱狗堡」外型如美式熱狗，實則以香草冰淇淋為主體，佐以芒果醬、覆盆子醬、薄荷與水果丁。

▲「冰淇淋漢堡」選用煎培根、香菜、花生醬與香草冰淇淋相互堆疊。（圖／君品提供）

「冰淇淋漢堡」選用煎培根、香菜、花生醬與香草冰淇淋相互堆疊，鹹甜交織；「冰淇淋比薩」則以香脆披薩餅皮為底，搭配榛果脆皮醬與巧克力醬，點綴甜筒脆片與香草冰淇淋，口感濃郁層次豐富；「冰淇淋瑪德蓮」則選用經典瑪德蓮蛋糕佐糖粉與香草冰淇淋，是午後最療癒的優雅甜點。