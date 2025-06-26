奧萬大慶生「門票10元」僅6天　好漢坡步道、清水溪橋修繕完成

▲7月1日至6日進入奧萬大國家森林遊樂區門票只要10元。（圖／翻攝自Facebook／奧萬大情報站）

記者彭懷玉／綜合報導

準備上山避暑去！為迎接暑假和奧萬大開園31周年，林業及自然保育署南投分署祭出限時優惠，從7月1日至6日，入園門票只要10元，就能徜徉在盛夏裡難得的沁涼秘境。

烈日高溫襲來，位於南投中海拔山區的奧萬大國家森林遊樂區，海拔約1,200公尺，氣溫比平地低了5至8度，不妨安排一趟涼爽的洗滌心靈之旅。



奧萬大自民國83年開園以來，一直是深受遊客喜愛的自然景點。近年雖遭遇極端氣候影響，導致部分設施受損，但園方已逐步完成修繕，包括熱門的「好漢坡步道」與「清水溪橋」都已煥然一新，讓健行、賞景的體驗更加安全舒適。

▲奧萬大園區四季各有不同風情。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署分署長李政賢表示，奧萬大的四季各有不同風情，又以夏天最具生氣，林間蝶舞翩翩、蟲鳴鳥啼不絕於耳，偶爾還能見到猴子跳躍、鷹隼翱翔。走在森林步道中，不只能享受滿滿的芬多精與新鮮空氣，還能遠離城市的悶熱與喧囂，是舒心又養身的絕佳選擇。



7月1日就是奧萬大的生日，也是走入森林、擁抱大自然的好日子。南投分署邀請大家把握暑假好時光，感受森林的活力與夏日魅力來場不一樣的「森活假期」。