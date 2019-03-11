遠離喧囂！蘇澳2天1夜這樣玩　泡溫泉暖心、品嚐軟綿戚風蛋糕

點評：遠離人群，好好放個假吧！





▲蘇澳瓏山林飯店充滿歐式風情。



文、圖／ 泰國劉德華

我知道這有點兩難，希望地方有建設、交通方便，好吸引更多遊客；但遊客變多，再好的交通也會打結，人潮增加也會影響旅遊品質。雪隧開通讓礁溪每到假日人山人海，車位難求。如果你不喜歡在人擠人的地方度假，那一樣享有雪隧的便利，遊客卻比較少的蘇澳，將是你的首選名單；蘇澳開發較慢，遊客相對少，但這裡仍有一個五星級飯店、有文青喜歡的文創書店，還有許多特色小吃與甜點，在這度假一點也不無聊。





▲在這可以享受冷熱雙泉。

我們這次入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，是全台唯一兼具冷泉與溫泉的五星級飯店，飯店今年推出「24小時輕旅行」的住房專案，可以住滿24小時。這個方案非常人性，我在週六晚上7點入住，週日6點退房搭6：40的國光客運回台北，一整個住好住滿。如果你只有一天假，可以在下班的晚上立馬殺去飯店，隔天晚點再走，花的錢一點都不浪費。現在就把我的24小時蘇澳住好住滿行程跟大家分享，既可以好好享受飯店設施，又可以體驗小鎮風情。





▲肋眼牛排是主餐之一，約5盎司。





▲龍蝦從加拿大進口，一出海關就直送飯店。

我們選擇的是一泊二食專案，進飯店放好行李後便到一樓餐廳享用7道式的套餐，包括鮑魚上將梨沙拉、牛奶埔燉雞湯、小卷墨魚汁燉飯、三星葱黑金龍蝦、肋眼牛排戰斧豬排櫻桃鴨三選一，最後是甜點、水果與餐後茶。其實聽到「7道式」三個字我就飽一半，平常哪有吃那麼多！而且吃完晚餐要去一樓的公共溫泉區泡湯，泡湯不能吃太飽，但以蘇澳在地海鮮與農產為主要食材的晚餐實在是豐盛美味，不吃完又有點可惜。





▲室內溫水泳池約有20公尺長。





▲戶外溫泉池。





▲飯店種植的山櫻花已開。

最後，我們還是把晚餐吃完，連外子準備穿比基尼拍照的人，也豁出去全部吃完。所以我們的安排是這樣，到時多拍點照，消耗些熱量、讓肚子消一些再泡。沒想到天真的從我們願，下樓泡湯時居然沒有其他遊客，就這樣被我們包場了，真幸運！

蘇澳冷泉據說常年維持在21度左右，泡了5－7分鐘後，會全身感覺在發燙。我們可沒認真往冷泉跳下去，我們到的這天氣溫下降還下雨，當然還是泡溫泉。室內區有溫水泳池、大型的SPA泡湯池、四個角落也有小型湯池，在歐式風格的設計下，頗有羅馬大浴場的味道。

隔天11點才用早午餐，我們9：30先到一樓泡湯。雖然還是下雨，但以往拍照不喜弄溼頭髮的外子這次不管那麼多，淋雨也要享受戶外泡湯的樂趣，更何況飯店中庭還有二顆已開的櫻花，邊泡湯邊賞櫻也頗浪漫！





▲除了二手書，現在也有新書可買。





▲中間的創辦人曾壹靖是我高中同學。





▲這裡除了是書店，也是「翕相館」哦。

蘇澳創聚197

飯店的早午餐很豐盛，我們從11點吃到快1點才開啟我們的小鎮漫遊。第一站是蘇澳創聚197，這是蘇澳唯一一間二手書店，是結合講座、攝影、旅行的特色書店；創辦人曾壹靖其實是我高中同學，他自己是「曾記立安號」黑豬肉專賣店的老闆，工作之餘覺得家鄉的在地文化沒有人關心與傳承，於是結合幾位同好開了蘇澳創聚，希望藉由策展、講座等活動，讓書店成為在地文化據點。

但也不是辦講座才能來哦，平時都可以進來看看二手書，或是付費請書店的美學長潘大哥拍證件照，拍證件照還可以換咖啡喝。





▲2人桌有靠窗。





▲4吋的戚風蛋糕只賣120元。





▲地熱小姐的環境很溫馨。

地熱小姐

地熱小姐是間甜點店，我問為什麼是「地熱小姐」而不是「冷泉小姐」，因為蘇澳出名的是冷泉啊？原來是英文的甜點dessert直接音譯成「地熱」的關係。店內只有一張2人桌、一張4人座沙桌區，空間不大，但在老屋的溫暖氛圍下吃蛋糕也滿溫馨的；這裡提供的大多是4吋小蛋糕，4吋看起來很大，其實一個人吃也吃得完，而且才賣120元，在台北一片都要150以上了，這個價錢實在便宜。

我們點了香橙檸檬戚風蛋糕，裡面夾有蜜橘丁，吃起來頗清爽。這裡的戚風口感較溼，不是很有彈性的那種，一問之下原來是戚風原始的配方沒有加奶油，這裡有加奶油，取代一點植物油，戚風的孔洞會比較小；另外還有加了燙麵的動作，破壞一點麵粉的筋性，才有這樣的口感，我跟外子都很喜歡，推薦給大家。





▲左為墨魚霜淇淋，右為火龍果冰沙。

Natural天然手作

這裡的墨魚霜淇淋是必點選項！「墨魚」＋「霜淇淋」聽起來有點恐怖，吃起來其實不錯哦！老闆娘說會想到用墨魚汁做霜淇淋，完全是「夢到」的。原本店內賣的是以水果為主的各式產品，忽然有一天夢到她在賣黑色、跟海鮮有關的冰，於是開始試作、請親友試吃，最後才產生墨魚霜淇淋；入口是鮮奶的味道，後味才會出現一點墨魚汁的香，杯底透明狀的東西不是蒟蒻或椰果，是曼波魚，單獨吃有點鹹味，與霜淇淋一起入口比較搭。





▲鯖蔥燒很有南方澳地方風味。





▲上面灑有柴魚與微辣的芥茉醬。





▲年輕的老闆娘家羽原本在台北做專櫃。

叄三SanSan