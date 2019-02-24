書店裡吃宮崎和牛！台中蔦屋書店有壽喜燒＋明太子超暖胃

▲台中蔦屋書店複合餐廳WIRED TOKYO在1月28日推出新菜色。

文、圖／泰國劉德華

講到吃，台灣人是滿懂得享受的。日本和牛自從2017年開放到現在，不管什麼品牌、來自什麼產區，台灣大概都吃得到。但要找到獨一無二的品嚐和牛環境，在書店裡吃A5宮崎和牛壽喜燒，應該是最獨特的氛圍了。

▲宮崎和牛稱霸日本15年。

▲新鮮的蔬菜有6種。

台中蔦屋書店複合餐廳WIRED TOKYO，在1月28日這天推出新菜色A5宮崎和牛壽喜燒，要幫大家度過寒冬。宮崎和牛的美味實在很難抵擋，日本全國和牛能力共進會每5年舉行一次的和牛奧運，宮崎牛連續3屆拿下第一名，等於稱霸日本15年！據公關Nicole表示，這次A5等級宮崎和牛選用的部位是肩胛肉，這個部位的肉有油花穿插在瘦肉之間，因此口感軟嫩，有瘦肉的甜也有油花的香。壽喜燒的湯底是由雞高湯與蕃茄泥熬煮而成，搭配洋葱、香菇、蕃茄、芝麻葉等等新鮮蔬菜，讓整個和牛壽喜燒感覺特別健康。對了，壽喜燒裡面的板豆腐只是一般板豆腐，但吸滿湯汁後吃起來超Q彈，令人印象深刻。但我想最最獨特的是，你是在「書香圍繞的書店」吃和牛，這是再高級的壽喜燒也無法複製的特色！

▲麵條沾附滿滿的明太子。



除了和牛壽喜燒，鱈卵屋明太子海鮮奶油義大利麵也是這次的新菜色。鱈卵屋是日本福岡老店FUKUYA的新品牌，他們生產的明太子是日本人常拿來贈送重要人物的頂級禮物。這道義大利麵除了吃得到海瓜子、蝦仁、花枝、鮭魚卵，還可以吃到沾附在麵條上的滿滿明太子，喜歡海鮮的朋友不能錯過。

▲冰涼的梅酒非常好喝。

如果沒有開車，建議大家一定要搭配眠り梅這支梅酒一起用餐。這支是將多汁厚實、大粒果肉的新潟龜田產藤五郎梅，以柏露酒造的純米大吟醸，浸漬5年而成的奢華梅酒。甜度適中不會太膩，加冰塊喝或是加蘇打水都可口。

※開車不喝酒，喝酒不開車

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