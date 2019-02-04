百年米行品文創、河濱市集吃美食！過年來大稻埕還能這樣玩

▲大稻埕有許多百年老建築。（圖／萍子）

旅遊中心／綜合報導



過年在台北可別在家待著，趁著好天氣到大稻埕品味老時光，騎腳踏車享受微風吧！來大稻埕除了漫無目的的散步，走逛懷舊老建築，《ETtoday新聞雲》特別推薦大稻埕的5個好去處，可以在百年米行中看見新時代的文創火花，也能在時下最夯的貨櫃市集吃美食看河濱日落，輕鬆愜意。

URS329稻社

位在大稻埕，由老米行改建而成的URS329稻社，典型的紅磚洋樓建築充滿舊時代氣息。URS329稻舍過去是清末創建的米行，現在被打造以稻米為主題的藝文中心，結合食器老屋文創，不定期展出藝文作品，另外還可在百年老屋中的米食餐館享用台灣味的料理，處處可見時代的記憶。

地址：台北市迪化街一段329號

電話：(02)2550-6607

營業時間：10:00～18:00（周一休）捷運大橋頭站

▲▼百年老屋轉型成複合式文創景點。

有記名茶

早期是茶葉重鎮的大稻埕，過去興盛時期曾有200多家，有記名茶也是其中之一。有記名茶保留了大稻埕常見的紅磚建築，兩層獨棟設計，一樓是門市、泡茶間及古老炭焙間，二樓則是藝文空間，在這裡除了可以品好茶，還可參觀早期留下的製茶廠，相當有趣。

地址：臺北市重慶北路2段64巷26號

電話：02-25559164

營業時間：9:00-19:00 週日公休

▲▼很有時代感的茶行保留了茶葉興盛時期的記憶。（圖／愛麗絲愛旅行提供）

幻猻家珈琲 Pallas Café

位在大稻埕職人巷內的幻猻家珈琲，店內微弱昏黃的燈光、木桌椅和復古的磨石子桌椅讓空間充滿懷舊氣氛，讓人浮動的心都不自覺跟著平靜下來。幻猻家珈琲提供特製咖哩飯、早午餐和單品咖啡等飲品，而最有名的則是店家自製的焦糖布丁，甜而不膩且充滿兒時記憶的味道，很受歡迎。

地址：台北市大同區迪化街一段14巷14號

電話：02 2555 6680

營業時間：10:00～18:00 一二休

▲咖啡廳氛圍懷舊沈穩。（圖／規小孫提供，下同）

▲手工焦糖布丁是人氣商品。

PIER5碼頭市集

位在大稻埕碼頭的PIER5碼頭市集自去年開幕以來已成了台北市民和年輕人的新去處，集結6家貨櫃屋餐飲和美食餐車，將大稻埕碼頭打造成迷你美食街，可以在河岸邊吹風、吃美食還能在貨櫃屋天台看日落。吃飽了也可在旁邊的出租站租借單車，沿著河濱享受美景。

地點：大稻埕碼頭（大稻埕5號水門）

營業時間：週一至週五15:00pm到23:00pm、週六日11:00am到23:00pm（國定假日比照六日）

▲▼台北最美河濱貨櫃市集。（圖／記者于佳云攝）

大稻埕碼頭河濱

台北大稻埕5號水門的河濱公園一代，除了擁有開闊的河岸景色和悠閒的氛圍，一年四季的花海更增添不同風景。水利處配合農曆豬年到來，特別在水門右前方綠地設置3隻可愛原木福豬，在349平方公尺的熱鬧花叢中迎接遊客到來， 騎單車或散步路過時可別忘了停下來拍張照！

地點：大稻埕碼頭（大稻埕5號水門）

▲往年河濱花海盛況（圖／臺北市政府工務局水利工程處提供）