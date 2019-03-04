宜蘭隱藏版文青工業風咖啡館　威士忌酒瓶裝的是冰滴咖啡！

點評：又多一間口袋名單啦～

文、圖／萍子

在羅東車站附近想找間宜蘭特色咖啡館，萍子大推薦隱藏版小咖啡 lil secret cafe，老屋再生咖啡館，街角兩片大落地窗三角窗位置，靛藍色沉穩新舊混搭呈現，陽光折射進入室內，打造工業風文青風，非常好拍，店內威士忌冰滴咖啡超有創意，多款咖啡豆可挑選，午後的宜蘭時光，喝杯咖啡無比愜意，IG宜蘭排隊名店，宜蘭下午茶推薦，羅東咖啡廳推薦。

如何造訪隱藏版小咖啡 lil secretcafe交通？在台北捷運「市府站」下車後，到市府轉運站搭乘「首都客運」到「羅東轉運站」，下車後，穿過羅東車站，即可抵達前站，步行10分鐘即可抵達。

門柱上特別放上門牌，一旁小小招牌白底黑體字，寫著隱藏版小咖啡 lil secretcafe，非常文青風字體，讓人更想朝聖這間宜蘭羅東在地特色咖啡館。

光看隱藏版小咖啡 lil secretcafe門面，可感受到這是一棟木造建築與水泥建築的老屋，在整排民宅中，顯得醒目有特色，位於街角轉角口位置，四面八方來訪的人潮都會注意到這樣的小店，靛藍色是店內主視覺色彩，粉有質感，多了一種獨特魅力。

想要入內，得花點巧思，門是宛如用隱藏式的木門，推開木門，一探究竟，感受這裡的好多創意。





隱藏版小咖啡 lil secretcafe 門口放了許多綠意盎然植栽，非常漂亮，還未進入店內就可以先拍拍照，網美朝聖絕對可拍的過癮。

推開門進入店內，店小小的如同麻雀雖小，五臟俱全，L型的兩大面落地窗空間，室內提供幾十張座位區，新舊元素混搭組合造就這裡的個性化咖啡館特色，大量挑選北歐風木質的桌子、北歐皮革單人椅，很有型，充滿了復古懷舊帶文青風。

開放式的吧台，兩邊用餐的空間都可觀看，服務到店內客人。

隱藏版小咖啡 lil secretcafe 整大片靛藍色牆面，搶眼有戲，讓萍子超喜歡，一旁小木桌，擺放自助式的水杯，自行拿取，還有復古的打字鍵盤機，可當工具拍照，製造話題性，每一處角落彷彿有說不完的故事。





另邊空間則是以一人為主的高腳面窗的落地窗位置為主，仿照清水模水泥牆面的材質，高腳椅不同系列的呈現，讓這空間多了活潑性。

一人來隱藏版小咖啡 lil secretcafe 用餐，不用怕尷尬，自己好好品味喝咖啡，好不賴，加上高腳以後面有靠背，不用擔心怕摔下來，坐落這區可好好窺探街頭來來往往人潮與車潮，觀察在地情，可relax好好享受一片風景。

架上擺放了店內自己烘焙的豆子咖啡禮盒包，喜歡可購買回家，包裝很精緻。

隱藏版小咖啡菜單 lil secretcafe 是一整大張，A3卡紙，依照咖啡飲品分門別類，價錢不昂貴，很便宜，從120元～300元都提供，咖啡可選豆子，甜點只有幾款，這是比較可惜的地方。

來訪這兒必喝就是隱藏版小咖啡 lil secretcafe 冰滴咖啡，特別是冰滴咖啡會用有創意特色的威士忌來瓶罐，宛如在歐洲小酒館喝酒一般，借位的視覺想像。這裡的手沖精品咖啡及冰滴咖啡等單品咖啡，一整片手寫字的黑板，會當天公告每日品項，各支單品豆的產地、莊園、處理法及風味都很詳細的列了出來，讓有興趣嘗試的人能輕易選到合適的豆子。

每張桌上都會放置這樣的立牌，展示冰滴咖啡這罐視覺海報，並放上乾燥花，多了一種放鬆情境。

冰美式咖啡120元，冰拿鐵140元，不管是冰拿鐵與冰美式，這裡的咖啡很有水準，且不同咖啡豆子挑選造就不同咖啡風味，好順順口，耐人尋味。

這天點了瓜地馬拉 卡佩提洛莊園，冰的炙做成冰滴220元，屬於淺焙，採日曬方式處理，帶有百香果、可可、草莓、鳳梨乾、威士忌酒香風味，萍子完全被這瓶罐吸引，喝冰滴咖啡宛如像是在喝酒，好有創意有特色。

杯子裡頭別有用心，還製作冰滴咖啡的咖啡磚，非常濃郁香醇，一旁搭配牛奶，可喝出好幾種咖啡層次。

建議先喝一口冰滴咖啡，感受咖啡本身的原本風味，之後加入牛奶，變成拿鐵，奶香濃郁，多了種喝法，好讓人滿足，最棒的是喝完這罐冰滴咖啡，咖啡瓶身可帶走，留作紀念。

原味起司蛋糕95元，整大塊三角形，非常厚實的起司蛋糕，吃起來口感像是冰淇淋那般沁涼感，特別找來自熟識的烘焙師傅製作，濃郁扎實，下方還有宛如餅乾風味的酥脆餅皮，含在嘴中慢慢解凍，散發出起士的微香，好吃有特色。

喝過隱藏版小咖啡 lil secretcafe，感受這裡的用心，店雖小卻多了種個人特色小店咖啡館的氣息，讓人好喜歡，沒想到宜蘭羅東也有這麼棒的咖啡館，耐人尋味，值得朝聖與推薦。

隱藏版小咖啡 lil secretcafe

電話： 0919214168

地址： 羅東鎮安平路100號

營業時間：上午10:00 - 下午6:30