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以日戰國知名茶人「千利休」自詡！「利休」食材空運來台

點評：滿足口慾上的享受以及家的濃厚人情味
ETtoday餓勢力

▲▼利休sushi&shabu-shabu。（圖／Tatsuya提供）

圖、文／Tatsuya

或許係以日本戰國知名茶人「千利休」以及店主人自詡為「利休七哲」的雅士風情為原型，營造出的茶室風高檔日本料理，這間名為「利休」的日本料理在高檔美食林立的敦化南路遠企商圈已經營了數年之久，之所以能有這樣的成績，不外乎新鮮美味的料理，以及家的濃厚人情味。

去年底「利休」重新再出發，除了持續發揚原有板前料理師傅的壽司技藝之外，所有生鮮食材全都由日本空運來台，無論是北海道的水章魚、生干貝、北海道牡丹蝦、蝦夷法螺、馬糞海膽等，一道道的鮮味，全部都成為盤中珍饈，令人目不暇給，更是口慾上的享受。

▲▼利休sushi&shabu-shabu。（圖／Tatsuya提供）

再者，名列日本和牛排名前位的「仙台牛」在台北也是難得一見的珍品，搭以清澈的昆布柴魚湯底，搭配眾多綠色食材的しゃぶしゃぶ涮涮鍋講求的就是最原始的美味，油花分布平均的仙台牛在涮入鍋中之後帶出的，是健康濃郁的油脂，以及軟嫩鮮甜的肉質，可以說是老饕不能錯過的美食，未來，除了仙台牛外，「利休」也將會視食材的變化，引進同樣等級的日本銘柄黑毛和牛，十分令人期待。

當然如果預算足夠的話，「利休」也接受客制化的餐點搭配方式，高檔生鮮食材應有盡有，隨時滿足老饕的味蕾。

美食之外，「利休」最棒的就是店裡面的氛圍。像是回到自己家中一樣輕鬆，板前的座位刻意安排與師傅一樣的高度，這樣的細節，為的就是彼此之間能夠相互交流對美食的感想，以及意見的反饋，如果想要另闢一處聊聊是非，利休也備妥了如茶室般高雅的用餐環境，滿足不同消費者的需求。

當日採訪時，正好有熟客家族一行前往用餐，客人與店家、師傅之間藉由美食而熱絡的愉悅神情，宛如在家吃飯般自在且快樂，而更重要的就是，這是在家吃飯無法獲得的料理手藝與食材原始的鮮味，但在「利休」，兩者可以兼得，就如品茗一杯好茶一樣，很生活，很高級，也很值得。

利休sushi&shabu-shabu
地址：台北市大安區敦化南路二段144號1樓
電話：02-27090285
營業時間：11：30～21：30

關鍵字： 利休sushi&shabu-shabu Tatsuya 達人美食 台北市美食 日本美食

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