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日本京都百年麵包店　炒蛋口感滑順還帶點奶香！

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不愛跟風流行，只想踏實分享美食，下定決心要做一名..

點評：炒蛋看起來超滑嫩的！
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▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

文、圖／Hana食旅生活

正式走行程的第一天早上，我們先來到京都百年麵包店"進進堂"，在京都有蠻多分店，各店的菜單不太相同，其中北山店和三条河原町店有麵包吃到飽的服務，雖然好想體驗麵包無限吃，但還是屈服於不順路又離飯店太遠的現實，於是選擇就近到四条烏丸店吃。

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲位在LAQUE百貨內B1的進進堂，還記得因為太早百貨公司的入口沒開，我和大胖找了一下下才找到店，差點以為無緣吃到有點失望，幸好順利抵達，隨即映入眼簾的是精緻裝潢店面，燈光亮麗奪目，大片透明櫥窗還可以看到滿滿剛出爐的麵包

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲架上的麵包每一個看起來都好好吃，不管是甜的或鹹的都好想來一個，平均價位大概在150-300円，但今天我們的目標是套餐的吐司，就先作罷待下回有機會再來嚐嚐

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲除了現烤麵包，還有豐富種類的三明治、沙拉、漢堡和夾餡可頌，要不是後面行程還有很多要吃的，我想我真的會外帶一些慢慢品嚐...

找到位置入座後，即可到櫃檯點餐，

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲スクランブルエッグセット scrambled eggs plate with drink 680円，包含奶油吐司、炒蛋和生菜沙拉，吐司是現烤的還有點溫熱，奶油香氣微微飄散

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲隨附草莓果醬和番茄醬可以自由添加，但我選擇吃原味，才能好好品嚐進進堂百年歷史的功夫

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲奶油吐司本身使用的是含鹽的奶油，所以入口可以嚐到輕微鹹味，搭配外酥脆、內鬆軟的吐司，在嘴裡咀嚼奶油的鹹和吐司澱粉的甜交融合一，轉化為十分溫順的口感，吐司本身的濕潤度相當飽滿，非常好吃

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲吃到吐司的邊邊角角十分酥脆有嚼感，相當過癮

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲柔嫩滑順的炒蛋令我十分驚豔，嚐起來帶有牛奶香氣，應該有拌入牛奶炒，也讓質地相當軟滑順口

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲チーズトーストセット cheese toast with drink 650円，焗烤吐司佐附生菜沙拉，一大片厚片吐司上頭鋪滿起司，邊邊烤至微焦實在令人想好好大咬一口

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲和奶油吐司一樣，表層酥脆內裡鬆軟，搭配厚厚一層濃郁焗烤起司，入口鹹香滋味誘人，飽嘴滿足

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲起司裡有豐富的番茄，當你覺得起司快要膩口時，番茄的清爽、微酸、多汁就剛好出現中和嘴裡的味覺，令人不得不佩服這道美好的安排，覺得好吃程度有比奶油吐司高！

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

▲隨餐附的飲料，左為紅茶、右為柳橙汁，另外還有葡萄柚汁、牛奶和番茄汁可以選，柳橙汁很好喝，帶點自然的微酸，喝得出來是新鮮柳橙汁，紅茶則普通

▲▼日本京都進進堂 ラクエ四条烏丸店。（圖／Hana食旅生活提供）

整體而言，進進堂口味還是有在水準之上，但就價格而言可能還是稍貴了些，一般日本早餐的丼飯大約在300-500円間，不過有時吃膩松屋、sukiya，也可以來嚐嚐精緻一點的早餐組合，好好享受在日本的早餐時光。

進進堂 ラクエ四条烏丸店
地址：京都府京都市下京区函谷鉾町101 LAQUE四条烏丸 B1F
營業時間：8：00－20：30
電話：+81 75-257-7726

《Hana食旅生活》
不愛跟風流行，只想踏實分享美食，下定決心要做一名對美食真誠對待、用心紀錄、業餘卻又不輸專業的部落客。
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