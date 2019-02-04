千元台幣就能吃皇室御用料理！日本山形超豪華庭園餐廳

點評：竟然跟王子公主吃的一樣耶！

文、圖／943

在日本山形除了可以用接近青年旅館的價格住到星級酒店，還可以用1千元吃到日本皇室御用的高級料亭唷！有多高級呢？餐廳的門口，是有院子的高級餐廳啊！

走了好幾公尺又來到一個有日本傳統茅草屋頂的入口，親自出來迎黃接的老闆娘說這茅草屋頂造價就要一千萬日圓～～（抖）





進了茅草屋的門又走了幾公尺，穿過一塊草坪

這時看到溪畔很美的風景，但是用餐的地方還沒走到，這間餐廳也太大太豪華了吧？

又穿過一個圍牆的門之後，用餐的建築終於到啦！進到屋子熊熊以為是進入飯店，因為要脫鞋穿過大廳和紀念品販賣區，真是一間排場不輸星級酒店的餐廳啊，到底是多高級的料理咧？！

非常幸運可以在視野最棒的黃金包廂中用餐，這間黃金包廂也是皇室成員來此用餐時使用的包廂。

視野有多好呢？窗外的溪水就是這麼美，同行友人說這景緻即使專程從仙台開車來看都值得

想在物價很高的日本進入皇室御用的餐廳吃飯，選在午餐時刻是省錢的好方法（還有美麗的河景可看），因為這間餐廳的午餐並不貴，一千多台幣就可以吃到套餐，我們點的是午餐4320日圓的定食套餐，最高級的要1萬日幣，但是晚餐就是單點的天價囉

這間「山菜料理 玉貴」的特色是使用山形縣出產的各種新鮮蔬菜，一年四季都有不同的季節蔬菜，木耳、香菇、各種蔬菜做成精緻料理，味道都很不錯，食物不但用一小碟一小碟盛裝，還用陶瓷娃娃造型的蓋子蓋住

除了山裡的蔬菜還有山裡面的香魚，這魚的卵真是肥美，炸得也很好吃，陸續上了前菜、燒物、揚物...等十幾道菜，有各種菇類，幾乎每一道都很好吃，下圖則是灑上金箔的甜點，味道也很精緻

有一間專門陳列餐廳與皇室互動的空間裡放著日本皇室成員包括皇太子夫婦、秋篠宮文仁親王與王妃等人的照片

清流･庭園･山菜料理 玉貴

地址：80-1 Mazawa, 西村山郡西川町 Nishimurayama-gun, Yamagata-ken 990-0703日本

943就是省報好康，旅遊作家