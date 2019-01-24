超人氣「壽司郎」130種壽司任你選　必吃醬烤日本產貝柱

點評：真的很新鮮><

旅遊中心／綜合報導 影、圖／溜出門

在日本擁有近500家分店的迴轉壽司連鎖店「壽司郎」，2018年的6月中旬在台北開幕後，人潮絡繹不絕，溜出門終於吃到這人氣爆表的迴轉壽司，也拍了影片分享在《旅遊超爽的！》，還沒等到的朋友就先一起欣賞影片過過乾癮吧！

▲▼在日本有近500家分店的壽司郎2018年進駐台灣。

溜出門這次前往的是位在台北車站商圈的壽司郎，用APP預約的方式省下很多時間，她表示，若是在假日時間前去，現場排隊的時間肯定是以「小時」為單位；進到店裡頭會看到與其他同性質的迴轉壽司店一樣，隔成一區又一區的座位和迴轉壽司的軌道。待報到程序完成後，接著服務人員帶位就可以開始點餐、享用。

▲▼除了直接在轉台上拿取壽司，也可以透過平板點餐。

點餐的方式除了旋轉台之外，還可以直接利用平板點餐，而壽司放在不同顏色的盤子上也代表著不同的價格，溜出門介紹，紅色盤為40元、銀色盤是60元，80元則是金色的盤子，另外，甜點的部分選擇也頗多。溜出門表示，壽司郎的送餐速度相當快，而且壽司種類高達130種，他也特別推薦「醬烤日本產貝柱」，肉質肥厚鮮甜，吃起來十分新鮮，也讓人忍不住一盤接著一盤拿。

▲▼不同顏色的盤子代表不同價格，紅色為40元、銀色為60元，最高價是80元的金色盤子。

▲▼壽司郎不僅提供壽司、湯品等鹹食，飯後甜點的部分選項也相當多。

溜出門認為，壽司郎CP值相當高，也為了保持新鮮度與衛生，在輸送帶上超過350公尺的壽司就會自動報廢，想要一嚐來自日本的平價迴轉壽司，就快拿起手機，下載APP預約！

台湾スシロー 台灣壽司郎

地址：100台北市中正區館前路8號