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花蓮人激推海濱餐聽　「超狂改造」成為打卡聖地！

PAINE小不點看世界★韓國日本旅遊趣 小不點Paine

PAINE小不點看世界★韓國日本旅遊趣

點評：內部裝潢都是老闆的心血！
ETtoday餓勢力

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

文、圖／小不點Paine

花蓮的狹長地形，很適合一邊望山一邊看海，我們一家人從斗六搭著飛快的普悠瑪，咻一下的就到了花蓮囉～剛下火車，在地的朋友宅男就來當地陪了（有夠感激，每個朋友去花蓮都要出動他，超辛苦的啦），第一站跟著在地人的腳步，我們來看看海，等等住的翠山莊民宿就是看山景，在花蓮達成看山看海的心願一次完成！從花蓮車站來到北濱公園的海邊並不遠喔。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

天氣不是太好，但是視野依舊很壯觀。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

小啾咪搭車搭久了，一能離開車子放風就特別開心了。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

就在北濱公園的對面，就有一家餐廳，叫做海濱街角101，是在地人推薦的餐廳，賣的算是美義式風味的餐點。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

老闆是個很喜歡什麼東西都自己做的人，聽說店裡的所有都是自己收集回來再DIY過的東西，開這家店主要目的只是想要放自己作品啦～

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

店內真心不大，小小的，但蠻有自己風格的。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

尤其是把一整台車車開進來，這可是貨真價實的車改裝的喔！

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

人多的話，就選擇四人桌子。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

我個人覺得最特別倒是雙人座位。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

是用輪胎的鋼圈去設計改裝做成的桌子，很可愛喔！

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

而店內獨一無二唯一一個座位，就是這個偉士牌車頭改裝的沙發椅啦～

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

很久很舊的點唱機，好像還可以用吧（聽朋友說的，但是我沒真的去玩它）

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

還有收集這種古早味的電動機，就真的有螢幕顯示可以玩的～

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

古早電話亭老闆都收集了～

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

自己做的可愛鋼鐵人面具，哈哈。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

因為這天天氣超熱的，我們還穿著長袖來，小啾咪一進來就想喝冷飲，先點一杯蔓蔓喜歡你（蔓越梅氣泡飲料），有冰的飲料小朋友都會比讚的！

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

另外每個人各自點了套餐，套餐部分都有附飲料可續杯～所以一開始都不會裝太多。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

為了健康點的沙拉（笑），附上小碟水果跟一個奶酪，奶酪就是小啾咪的點心。這沙拉挺還不錯，放了燻雞肉，吃起來有豐富度。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

今天我爸居然點了美式漢堡（炸雞），他口味其實非常傳統，只要鹹鹹甜甜的他都說不好吃，很難應付。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

不過這個漢堡，我看他吃得很開心，瞬間吃光光（第一個上桌第一個吃完）

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

好有特色的火星塞漢堡叉，哈哈哈，居然一桌子都在研究這火星塞能不能用，是誰要拿這回家啦…

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

海鮮義大利麵，我們選紅醬。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

料還不少，倒是義大利麵挺有趣的，麵條大小跟口感跟好像常吃到的不太一樣，有自己風格的義大利麵…

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

薯條好吃～

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

很受好評的白醬燻雞義大利麵，這個我們家小啾咪一個人吃光一整盤，對～～還不到四歲的小朋有，自己吃一整盤！

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

非常滿意的白醬義大利麵！

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

這家餐廳很對小啾咪的胃口，食指大動，胃口大開。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

我點的咖哩豬排～

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

這就比較一般般，我覺得還是義大利麵好吃。

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

最後重生叔叔幫小啾咪點了他最愛的鬆餅當甜點（小啾咪超開心的啊）非常非常非常開心！

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

非常迫不及待的想要動手，可是大家逼她不准動而且要拍照，果然是個專業小模特兒，很聽話（笑）

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

第一口就從聖誕老公公軟糖下手，整口塞（難怪會鬧肚子，吃什麼東西都塞整口）

▲▼１０１海濱街角。（圖／小不點提供）

鬆餅今天表現不好，有點硬啊～所以小啾咪專攻上面的冰淇淋跟捲心酥，大人都沒吃到，這小孩從一開始最先開動，一直吃到最後最後，大家大人都已經吃飽了，他還在吃這盤甜點，剛剛才吃整盤白醬義大利麵，加上後面吃兩大球冰淇淋等等。

海濱街角101

電話：03 832 0133
營業時間：09:30–22:00 （週二公休）
地址：970花蓮縣花蓮市海濱街101號

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關鍵字： 花蓮美食 達人美食 美食情報 海濱街角101 小不點看世界

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