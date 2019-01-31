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桃園舒芙蕾製造所　季節限定覆盆子草莓超誘人！

PAINE小不點看世界★韓國日本旅遊趣 小不點Paine

PAINE小不點看世界★韓國日本旅遊趣

點評：甜點控快看！
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▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

文、圖／小不點Paine

很久沒有在桃園吃下午茶了，口袋名單也有不少，這一家樂麥 舒芙蕾製造所雖然遠在八德，不過騎機車也大概就15分鐘，也還可以接受（但十五分鐘都可以去新莊了我）。 聽說之前一直很夯，平日不知道生意好不好，立馬來去。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

沿著桃德路一路騎，差不多要到永福西路就是了，再往前騎一點就是藍迪亞義大利麵

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

樂麥當初會夯起來，就是因為這家有很厲害的舒芙蕾噢！

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

樂麥的字，看起來總有點像簡體字但又不太像，很有趣的字體耶！

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

因為生意很好，所以就有一些排隊候位須知囉，這些就大家要自己注意，平日來應該還可以，但假日來要排隊的狀況應該比較常發生。如果可以要先預約。低消是每人一份「主餐」或者「舒芙蕾」或者飲料！總之一個人要一個品項。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

平日大概一點的生意還是很好，幾乎是快要九成客人狀態，上面這張照片是因為已經到兩三點大家都用完午餐了（好像吃午餐比吃下午茶多耶）。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

樂麥店內座位其實不能算少啦，只是他生意很好，所以才會有要排隊等的狀況。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

我喜歡這個沙發座位，如果有時間真的蠻想來這裡放空的。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

另外還有這種類似板前的長型座位，另外有插座喔，適合需要商討事情帶筆電的朋友吧。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

插座在此，好像其他座位都沒見到插座了。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）
 
小小的一間樂麥，吊燈卻有好多款式～

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

這個燈設計也蠻美的。裝飾用的感覺比較大，不太亮就是。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

超愛這個月亮燈，如果可以，我家裡也好想掛一個啊。家裡如果有好多燈的話，一定很漂亮。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

這裡的水，餐具通通都是自取的喔，餐點不含服務費的。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

菜色就是以燉飯，義大利麵為主，我看大家都點青醬的，每一桌都綠綠的，應該很招牌。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

再來必點的當然就是舒芙蕾囉，樂麥的舒芙蕾不吃就等於白來這趟啦！

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

樂麥的舒芙蕾現做，而且可以看得到製作過程耶，這樣子比那種在內場做完端出來的有意思多了～

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

白白胖胖的舒芙蕾正在誕生中。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

餐具，細細長長的，我覺得拿起來手感還不錯。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

我們點了一個青醬嫩雞義大利麵一塊吃，我有加辣椒，覺得加辣比較好吃。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

樂麥季節限定的覆盆子草莓香堤舒芙蕾厚鬆餅，NT.250，這價格還可以接受，兩大塊呢。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

擺滿了草莓，看起來是有點酸。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

搭配覆盆子醬。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

我不知道是我有沒有誤解，我一直以為舒芙蕾就是那種輕飄飄，以前很流行的那種小銅鍋，會消下去的那種才叫舒芙蕾，這種應該叫做厚鬆餅。所以樂麥雖然叫做舒芙蕾製造所，可是菜單其實有明確說明這也是厚鬆餅喔。我覺得是比較偏向在日本吃到的那種厚鬆餅。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

整體鬆軟卻不會像小銅鍋舒芙蕾那種太多空氣感的感覺，一點點扎實口感卻很容易隨著輕微咀嚼就消失的厚鬆餅，搭配上香提真的好好吃啊～～

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

焙茶歐蕾，這不是我點的，黑黑的茶看起來可能偏苦。

▲▼桃園楽麥舒芙蕾製造所。（圖／小不點Paine 提供）

如果點舒芙蕾就可以用60的加價點一般美式或者茶，還附上一小塊巧克力唷～

楽麥舒芙蕾製造所
電話：03 363 6788
營業時間：11:00–21:00（週一休息）
地址：桃園市桃園區桃德路6號

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關鍵字： 楽麥舒芙蕾製造所 桃園美食 達人美食 美食情報 舒芙蕾 下午茶 小不點Paine

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