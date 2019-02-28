不只好拍更好玩的朱銘美術館　親子共遊體驗藝術創作

點評：這樣高互動性的美術館真的超有趣！

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▲位於金山的戶外美術館

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／溜出門提供，請勿任意翻攝以免侵權）

「朱銘美術館」於1999年開館，位於新北市金山區北海岸山間，與一般室內美術館不同，它是山林天地間的戶外塑雕園地，與大自然完全融合，除了木雕展示在市內本館外，大多依其地形和地貌不同分布在各個戶外空間，今天部落客「溜出門」要帶大家到充滿高互動性遊戲和活動的現代美術館！

▲充滿高互動性的美術館

揮別以往老舊美術館的隔閡式觀賞，「朱銘美術館」更加貼近參館者與大自然，甚至不定期推出活動，從輕鬆的小遊戲中了解藝術創作，館內有80%藝術作品都在室外空間，讓原本看似單調的觀賞變成非常適合親子互動的野外美術教室，其中以朱銘的作品，人間以及太極系列最著名，許多大型雕刻作品因人形的外貌，得到許多大小朋友的喜愛，不少遊客會與三五好友和人型藝術品拍團體照，相當有趣！

▲許多設施都能互動體驗

▲與大型藝術品拍團體照

美術館內還有創作體驗課程可以參加，在創作課裡完成的作品都可以帶回家！到金山除了吃鴨肉逛老街外，不妨安排一個下午，到美術館裡頭觀賞藝術品，了解台灣藝術家的雕刻創作！

▲手作商品都能帶回家！

朱銘美術館

地址：20842新北市金山區西勢湖2號

電話：886-2-24989940