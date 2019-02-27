櫻花樹下的繽紛浪漫小木屋　武陵農場露營不用搭帳棚！

點評：彩色小屋被盛開的櫻花包覆著超級美！

▲色彩鮮豔的櫻花及特色小屋

記者簡仲豪／綜合報導（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

「武陵農場」自民國52年始至今，經歷過四個轉型時期，為順應時代潮流以配合鄭福推動並發展觀光產業，積極創造休閒的觀光景點以服務旅客，如今優美的環境生態成為過內外旅客熱愛的景點之一。今天部落客「靜怡&大顆呆の親子.旅遊」在社團「旅遊超爽的！」中要帶大家前往農場內的露營區，觀賞大片油菜花海以及色彩繽粉的迷你露營屋！

▲小屋外側都有不同的圖樣

武陵農場露營區分為木檔板、露營屋、空中帳篷架、離地空帳、景觀木屋等提供大家選擇，除此之外，營區內的兒童遊戲區是親子露營的絕佳選擇。平常就滿是觀光客的農場，到了櫻花季更是擠滿人群，盛開的櫻花攀附在色彩繽紛的小小露營屋上，遠遠看去，就像是童話世界裡精靈的居住地，超級浪漫！

▲兒童遊戲區也被盛開的櫻花包覆著

對於喜歡大自然但害怕搭帳棚繁瑣過程的民眾，武陵農場內的免搭式帳棚，非常適合一家大小的入住，除了一般較為常見的四方形木屋外，營區內也有三角形的露營小屋。整個營區內部非常遼闊舒適，尤其是「森林浴體驗區」，高聳的樹木一排排完全遮蔽太陽，使內部的木質桌椅呈現陰涼狀態以便遊客休息，一旁還有設咖啡吧，可以點些飲品享受悠閒的時光！

▲營區內除了四方形的木屋外也有三角形的木屋

▲森林浴區內的環境相當舒服

由於部落客前往的時期正是櫻花盛開時，滿滿的櫻花包覆著彩色小屋，每一個彩色小屋上都有著不同的色彩以及圖案，讓原本單調的露營活動增添不少意境，另外，千望不能忘記繼續往露營區後面走，一大片的油菜花海彷彿金黃色的地毯，搭配後面連綿的山丘，非常舒服！

▲營區後方有一大片的油菜花海

武陵農場露營區

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號

訂位專線:04 25901470

服務時間:08:00-21:00