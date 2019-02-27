龜山島立體造型咖哩飯！宜蘭幸福轉運站旁熱門餐廳

點評：咖哩飯的造型超級有創意！

▲由柑仔店改變而成的熱門餐廳

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／陳小可的吃喝玩樂提供，請勿任意翻攝以免侵權）

近期有一間位於宜蘭的咖哩專賣店在網路上廣為討論，「秀福合作社」，以磁磚和木框的方式為主要的店內裝潢，簡潔明亮的空間搭配上不過於花俏的裝飾，使店內用餐的顧客可以有一個舒適的環境！今天部落客「陳小可的吃喝玩樂」在社團「旅遊超爽的！」中要帶大家一探這間網紅咖哩店！

▲店內採光極佳

店內招牌的咖哩飯擺盤非常特別，是以龜山島外型為創作理念，將白飯的塑成島嶼，在食用上增添了許多視覺上的效果，店內的咖哩飯帶點微辣氣味，雞肉滑嫩順口，而牛肉則帶點嚼勁，招牌的綜合咖哩飯同時可以享用到雞和牛兩種肉類，非常適合肉食主義者食用！若是喜歡喝果汁飲料的饕客們，店家也有販賣鮮果汁，口味類似果菜汁，相當好喝。

▲店內主打的咖哩飯！

▲外形像龜山島的咖哩飯

▲牛肉口感很有嚼勁

店內不僅有販賣咖哩飯，裡頭還有販售一些文創作品以及特產，由於店家的前身是國光客運旁的柑仔店，外側牆上還保有當時所留下的文字，賦予這間店另一種風格！

▲店內另有販售特產

▲外牆上還留有當時柑仔店的字樣

秀福合作社

電話：(03)935-6998

地址：宜蘭縣宜蘭市和睦路2-47號

營業時間：11:00~19:00 (營業時間有變動請參考店家粉絲團)

秀福合作社粉絲團：https://www.facebook.com/surefoodcurrycoffee/