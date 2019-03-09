台南中西區高人氣炒飯店　金黃蛋衣、粒粒分明才是王道！

點評：能把炒飯粒粒分明才是炒飯的最高境界！

▲台南中西區一代的知名炒飯店

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／熱血玩台南提供，請勿任意翻攝以免侵權）

台南美食雲集，成為周末或連假時旅客最愛的城市之一，從夜市小吃到高級餐廳，台南總是能給大家有不一樣的驚喜，甚至有很多饕客有自製的台南美食進攻路線圖！部落客「熱血玩台南」在社團「旅遊超爽的！」中要為大家介紹一間在地人激推的知名老店「炒飯專家」。

▲越接近用餐時刻，人數越來越多

在中西區一帶，若是提到炒飯，這間無人不知無人不曉的「炒飯專家」絕對是首選，這間老字號炒飯店不僅是美食部落客的最愛，也經常可以在各大美食節目裡，發現它的身影。外表看似不起眼的店面，每到用餐時刻，總是會擠滿大批的排隊人潮，不管是內用還是外帶，若不早點起身前往，就只能在一旁看著別人享用美味大餐了！

▲炒飯配料依序排好

只要店家開始營業，老闆拿勺子在翻炒和敲打鍋子的聲音從來沒有停過，對於內用的饕客來說，除了可以享用一餐美食，看老闆炒飯流利的身影，也絕對稱得上一種視覺饗宴。而老闆掌控火侯的技術更是一流，炒飯粒粒分明，口感清爽，不會過於油膩也不會乾巴巴的難以下嚥，另外燴飯類的餐點也是許多饕客的最愛，濕潤的口感加上配料的香氣，每一口都能吃出老闆的用心！

▲牛肉炒飯只要７０的佛心價

▲什錦燴飯也是店內的人氣商品

店內主要販賣炒飯以及燴飯，不管是口感清爽的黃金蛋炒飯，還是濕潤滑口的燴飯，每樣份量和價格都是超級佛心且ｃｐ值超高的店家，店內最貴的炒飯也僅僅只要７０元，對不少學生和上班族來說，絕對是超級划算！

▲店內有各式炒飯和燴飯

炒飯專家

地址：台南市中西區友愛街6號

電話：06-2209174

營業時間：早上10點半~下午2點、下午4點~晚上8點半

公休日：星期日