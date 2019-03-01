宜蘭雨天好去處！親子共遊的故事屋　還能穿精緻禮服

點評：感覺很適合小孩耶

▲環境舒服的安妮塔故事屋。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供，請勿任意翻攝以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

每到周末，很多人都喜歡到宜蘭走走踏親，但每到冬天宜蘭總是愛下雨，許多是外行程遇雨就泡湯，但是在宜蘭有一間室內的親子遊樂館，除了超大球池、溜滑梯之外，還有幼兒遊戲區等設備，很適合親子同樂。

▲安妮塔故事屋很適合帶小朋友來放電一下。

▲球池區。

來到「安妮塔故事屋」，可以聽故事、彩繪DIY、玩桌遊、球池、溜滑梯等活動，還會有主題的故事表演，還有很多不同的精緻禮服和配件可以租借，讓小男孩小女孩瞬間變成小大人。

▲室內繪本區。

▲有很多精緻禮服可以穿來拍照。

走進故事屋，有很多可以親子共學的活動，包含了DIY衣服或帽子彩繪，幼兒區和球池可以讓小孩子放電，也有繪本區可以讓小朋友靜下來看書，家長也可以進行導讀。而老闆娘安妮塔老師會帶著故事屋到全台各地巡演，巡演期間就不會營業，最新營業資訊可以上粉專去查詢。

▲衣服彩繪DIY。

▲幼童桌遊區。

而這邊的收費方式則是單玩全部桌遊100元，球池+全部桌遊200元，免費使用繪本且不限時間，陪同大人最多兩位不收費。若在店內穿禮服自由拍照則是1套50元，3套100元，若要出租則是例外收費。也有提供飲水機、小馬桶尿布檯、尿布吹風機、抗菌防護劑等。

安妮塔故事屋

電話：03-9362337

營業時間：周一~周六：10:00~18:00，周日：10:00~16:00，星期二、巡演期間公休

地址：宜蘭市宜中路145號1~2樓