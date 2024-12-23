桃園新景點「地下水宮殿」年底開放！變色燈光、巨柱如電影場景

▲桃園新景點「大樹林滯洪池」的「水の秘密基地」預計年底開放預約。（圖／桃園市政府水務局提供）

記者彭懷玉／台北報導

媲美土耳其的地下水宮殿在桃園！位於桃園市桃園區的「大樹林滯洪池」，全新打造一處「水の秘密基地」，上百根巨型立柱，伴隨會變色的LED燈光，神秘氛圍引發熱烈討論。不過，「水の秘密基地」尚未對外開放，水務局指出，正在建立預約系統，預計年底前開放民眾預約參觀。

▲▼桃園市政府全新打造「大樹林滯洪池」，其中「水の秘密基地」十分夢幻。（圖／桃園市政府水務局提供）



「大樹林滯洪池」結合了防洪、減災、遊憩三大功能，滯洪量高達11.8萬立方公尺，是桃園市政府為了改善東門溪長期淹水問題而建置。一共分為A、B及C池，A、C池為開放式滯洪池，平時是下凹式公園，遇到大雨時，開放池體將變為防洪空間，確保周圍地區免於水患，均可自由參觀。

▲水の秘密基地未來規劃一周兩場上午導覽團，民眾可聆聽講解，揭地下水宮殿之秘。（圖／桃園市政府水務局提供）

而B池屬於地下式滯洪池，取名為「水の秘密基地」，有門禁、需提前預約，水務局科長鍾源康表示，目前正在建置預約系統，未來規劃一周當中一天的上午，安排兩場導覽團，一場30人次，民眾可聆聽講解，一揭地下水宮殿之秘。

「水の秘密基地」設計與東京「首都圈外郭放水路」相似，有近百根巨型柱體，矗立挑高9公尺的空間，還設置出5座多邊形的「萬寶龍觀察窗」，外頭陽光從不規則採光井傾瀉而入，照亮近一公頃的基地；而燈光也是一大亮點，會變換出蒂芬尼藍、紫色、粉紅色等色調，呈現如夢似幻的光影饗宴。

▲「大湳滯洪池」除了兼具滯洪池及灌溉功能，另設置約一公里的環湖步道。（圖／桃園市政府提供）



不只「大樹林滯洪池」，「大湳滯洪池」也已開放，除了兼具滯洪池及灌溉功能，另設置約一公里的環湖步道，提供民眾散步新去處。

▲公館自來水園區的「觀音山蓄水池」定期在每周四、六導覽。（圖／記者彭懷玉攝）



說到地下水宮殿，台北公館自來水園區後方小觀音山上，則藏了全台北最古老的蓄水池，2019年1月重新對外開放後，凡購買自來水園區門票，即可預約參觀並參加導覽。

觀音山蓄水池原名為台北水道淨水池，主要供應給當時艋舺、大稻埕一帶民生用水，建築主體為鋼筋混凝土，為半地下式結構並設有迂迴型導流壁，內部冬暖夏涼，外觀呈現新古典主義建築特色，是見證台北邁向現代自來水的里程碑。

大樹林滯洪池

地址：桃園市桃園區延平路368號旁



自來水園區

地址：台北市中正區思源街1號