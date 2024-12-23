阿里山元旦迎曙光玩法！無邊際泳池浴袍派對看日出　山中賞音樂會

▲阿里山英迪格酒店為旅客規劃2種元旦迎曙光玩法。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

阿里山是台灣最經典的看日出景點，阿里山英迪格酒店為旅客規劃明年元旦迎曙光2大玩法，可以搭車前往山中在晨曦中欣賞音樂會，或穿上飯店浴袍，在酒店頂樓無邊際泳池畔參加浴袍派對、迎接日升。

▲阿里山日出是此生必看風景。

想要迎接新年第一道日光，阿里山英迪格酒店為旅客準備好追日出體驗，首先是限量席位的「日出音樂會接駁車」，可搭乘免費接駁巴士與鐵路車票，前往祝山參加日出印象音樂會，在音樂與曙光交融的氛圍中開啟新年。

▲在酒店頂樓無邊際泳池畔就能欣賞阿里山日出。

懶得跑遠，那就參加酒店內舉辦的「日出浴袍派對」，清晨6點30分前往頂樓，在無邊際泳池畔欣賞夢幻日出，一邊享用綿菓子工坊的棉花糖漂浮飲品，穿上酒店浴袍就可兌換myHomebody乾髮帽作為紀念。派對現場還有驚喜抽獎活動，有機會抽中洲際酒店集團全新開幕的「長崎格洛弗街英迪格酒店住宿券」。

▲福容voco。（圖／業者提供）

嘉義福容voco酒店作為嘉義地區最高建築，在新年第一天也推出睡袍派對，可以在2025年元旦當天清晨登上雲嘉第一高樓觀景台迎曙光，且在跨年當天入住的旅客，可享延後退房至下午2點，元旦當天早上供應至中午12點，在32樓酒吧迎曙光，依付費入住人數贈送voco專屬馬克杯，IHG會員更享獨家 3 倍積分。