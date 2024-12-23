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5家冬季限定「草莓蛋糕」懶人包！全鋪滿新鮮草莓

▲▼起士公爵今年冬天推出全新「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」。（圖／起士公爵提供

▲冬季限定草莓蛋糕懶人包。（圖／各品牌提供）

記者蕭筠／台北報導

冬天就是吃草莓的季節，《ETtoday新聞雲》整理5家甜點店今年推出的全新限定「草莓蛋糕」，從戚風蛋糕、千層蛋糕到乳酪蛋糕通通有，搭配滿滿新鮮草莓，大口咬下超滿足。

▲▼起士公爵今年冬天推出全新「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」。（圖／起士公爵提供

▲起士公爵今年冬天推出全新「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」。

●起士公爵
乳酪蛋糕品牌「起士公爵」今年冬天推出全新「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」，嚴選初冬第一批新鮮草莓搭配自製雙層生乳酪，上層是酸甜草莓生乳酪，下層選用無糖優格製成優格生乳酪，底層則結合爽脆餅乾，蛋糕表層再鋪滿8顆新鮮草莓，售價1080元，同步提供杯子蛋糕選擇，即日起正式上市。

▲▼LADY M推「草莓起司千層蛋糕」。（圖／LADY M提供）

▲LADY M全新「草莓起司千層蛋糕」只賣到12月31日。

●Lady M
紐約甜點品牌「Lady M」今年推出全新「草莓起司千層蛋糕」選用自製法芙娜草莓巧克力脆片做為基底，層層堆疊薄透餅皮，餅皮間則抹上奶香濃郁的草莓起司鮮奶油，搭配最頂層的酸甜莓果餡，最後放上新鮮草莓切片點綴，每一口都能吃到濃密起司與酸甜草莓的香甜滋味，單片售價290元，只販售至12月31日。

▲▼時飴Approprié推出全新「和三盆糖古都華草莓千層 」。（圖／時飴Approprié提供）

▲時飴推出全新「和三盆糖古都華草莓千層 」。

●時飴Approprié
人氣千層蛋糕專賣「時飴」今年冬天打造全新「和三盆糖古都華草莓千層」，嚴選奈良縣僅有6家農家限定培育的「古都華草莓」作為主角，層層夾進20多層餅皮當中，再以和三盆糖及馬達加斯加香草莢製成奶餡搭配，4吋大小就放進5顆古都華草莓，外層結合雪白聖誕造型呈現，過節氛圍濃郁，每顆售價1380元，即日起開放預購，數量有限、售完為止。

▲▼BAC推2款全新草莓蛋糕。（圖／BAC提供）

▲▼BAC推出2款全新草莓蛋糕。

▲▼BAC推2款全新草莓蛋糕。（圖／BAC提供）

●BAC
巧克力蛋糕專賣「BAC」今年冬天推出2款全新草莓蛋糕，首推聖誕節限定「法式草莓香緹蛋糕」，使用法式香緹奶油結合覆盆莓及草莓果餡製成，搭配白色蛋糕體、新鮮草莓鋪面，6吋售價990元，即日起至12月31日限時上市。

「覆盆莓草莓巧克力蛋糕」則嚴選70%及100%的苦甜巧克力融合新鮮草莓、覆盆莓，搭配綿密巧克力湯種戚風蛋糕，同樣吃得到新鮮草莓，6吋售價990元，另有8至14吋可訂購，即日起至2025年3月限時開賣，視草莓狀況供應。

▲▼LADY KELLY草莓季。（圖／LADY KELLY提供）

▲LADY KELLY草莓季推出3款草莓蛋糕。

●LADY KELLY
甜點品牌「LADY KELLY」推出全新「草莓塔」，選用扎實香脆的手工塔皮為底，夾層為卡士達內餡，搭配頂層滿滿大湖草莓，每一口都能吃到新鮮草莓果香及卡士達香，塔皮更特意揉入莓果粒增添口感，6吋特價1280元，也有個人獨享3.5吋版本。

同步推出草莓季限定「鮮奶油草莓蛋糕」，輕盈戚風蛋糕體搭配滑順歐牧鮮奶油，夾入草莓切片，打造滿滿酸甜滋味，6吋特價1580元，還有690元的4吋小份量款；「草莓戀人」則是選用餅乾脆底，搭配柔棉巧克力蛋糕、草莓慕絲，最後放上滿滿大湖草莓，預計聖誕節過後開賣。

▲▼LADY KELLY草莓季。（圖／LADY KELLY提供）

▲▼蛋糕上都有滿滿大湖草莓。

▲▼LADY KELLY草莓季。（圖／LADY KELLY提供）

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關鍵字： 美食情報 美食雲 草莓季 蛋糕

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