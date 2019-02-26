龜山島開放前淨灘　350志工1小時清出驚人2噸垃圾

▲▼宜蘭龜山島26日350志工淨灘，短短1小時就清出2噸垃圾，相當驚人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

龜山島生態旅遊3月1日開放登，開放前，東北角風管理處於26日辦理「2019龜山島淨灘活動」，除號召「東北角之友」臉書粉絲團網友一同參與。2018年海灣旅遊年探索台灣10島的10位島主也共襄盛舉，共350人參與淨灘，花1小時清理各式各樣的垃圾高達2噸，相當驚人，東北角風管處也呼籲民眾，愛護海洋自然生態面貌，共同守護美麗的生態島嶼龜山島。

26日「2019龜山島淨灘活動」共吸引350人參與，上午8時許在烏石港集合登船出發，登島後眾人分組整備，沿著龜山島的岸際進行淨灘活動，志工無奈的說，現場垃圾玲琅滿目，從漁網、繩索到保麗龍、飲料罐等都有。

淨灘志工年紀最小的6歲楊小弟童言童語的說，第一次到龜山島來，外表看起來很像一隻在海上的烏龜，島上的風景很美麗，可是看到海邊有許多的垃圾，費了好多的力氣才把垃圾撿乾淨，希望可以讓龜山島的美讓更多人可以看到。

東北角風管處指出，在1小時的淨灘活動中，現場初估清出的人工垃圾就有800公斤，此外寶特瓶、飲料罐等可以資源回收的約有600公斤，另還有600公斤是浮球、漁網等，漁船在海上作業後留下的廢棄物，總重量高達2噸，其中1.2噸的垃圾隨船運回，剩下800公斤人工垃圾因為量太大，後續將再與相關業者洽談如何處理。

東北角風管處長陳美秀表示，龜山島將於3月1日起開放遊客登島，每年12月到隔年2月則採取封島措施，一方面是因東北季風風浪較大的關係不宜登島，也是利用這個機會讓島上的生態環境能夠休息後再度開放，而為了保護龜山島上的生態資源採取總量管制，每日限1千800名必須經過登記申請，期望能讓龜山島上能夠永續經營，讓更多的遊客都有機會享受美好的旅遊環境。