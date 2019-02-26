宜蘭稻田彩繪「企鵝」圖騰　4月中旬看得到

▲▼宜蘭壯圍鄉2019的「看稻壯圍彩繪田」活動，26日登場，這次從「貓熊」稻田彩繪圖騰，改為要在近千坪農田裡種出一群巨大又可愛的企鵝家族（下圖）（圖／壯圍鄉公所提供，下同）。

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭壯圍鄉公所稻田彩繪又來了，2018年在宜蘭河畔稻田裡，以紫葉稻子在綠色稻田中，拼種出長70公尺、寬50公尺的巨大貓熊圖案，26日在稻田裡的動物又來，預計於4月中旬，即可呈現出一群巨大又可愛彩繪的企鵝家族，鄉長沈清山歡迎屆時全台朋友前往觀賞，民眾可由宜蘭河右岸自行車道上中央橋，直接在橋上俯瞰美麗的稻田彩繪企鵝家族圖騰。

宜蘭壯圍鄉2019的「看稻壯圍彩繪田」活動，26日在中央橋下、宜蘭河畔的近千坪稻田裡，由附近的壯圍國中、壯五社區、壯六社區、順和社區居民一起動手，運用紫葉稻子與綠色的稻梗，插秧交織「長出」一群巨大又可愛的彩繪企鵝家族雛形。

壯圍鄉公所表示，26日的活動，由社區阿公阿嬤們帶領壯中的學子下田插秧，阿公阿嬤們插起秧來生龍活虎，競相比拼起來互不相讓，學子們則笨手笨腳或前進或後退的弄得一身泥巴，這是他們下田插秧的初體驗，教導學習插秧技巧中充滿歡樂聲，頗有薪火相傳的意義。

插秧後則在田邊就地享用傳統「吃起工」飯，品嘗在地傳統道地餐點，重現早期農忙時節農家厝邊頭尾互相幫忙（台語：到腳手）及分享的純樸農村味道。

壯圍鄉長沈清山說，壯圍屬於一級產業發達地區，農園景緻壯闊美麗，為推廣鄉優質稻米、瓜果等優質農產品，增益農友收入，遂以稻田彩繪結合觀光休閒旅遊的方式，來行銷宣傳壯圍鄉農產特色，並與附近的觀光休閒農場、永鎮濱海遊憩區、東港榕樹公園及甫開放啟用的壯圍沙丘旅遊服務園區、蘭陽溪口生態魅力園區等據點形成帶狀旅遊，促進鄉觀光產業發展。