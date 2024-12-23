ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

經典豬五花＋韓式料理無限供應　八色烤肉吃到飽限時回歸

▲八色烤肉主打提供8種不同口味的豬五花肉。（圖／八色烤肉提供）

▲八色烤肉吃到飽活動限時回歸。（圖／八色烤肉提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻年終聚餐商機，韓國烤肉品牌「八色烤肉」吃到飽活動限時回歸，即日起至明年1月8日，每人680元起，可享韓式烤肉與經典料理無限吃。另外，王品集團「Oh my!原燒」首家設有自助吧的分店，今日在台中開幕，超過50款菜色與食材無限供應。

▲「八色烤肉」為迎接聖誕佳節、跨年派對與尾牙聚餐，全新推出「耶誕歡肉吃到飽」活動。（圖／八色烤肉提供）

▲八色烤肉吃到飽活動再度回歸，海鮮煎餅等熟食都可無限供應。（圖／八色烤肉提供）

迎接聖誕佳節、跨年派對與尾牙聚餐商機，八色烤肉吃到飽活動再度回歸，台中中友店限定的「經典入門套餐」，單人售價680元+10%，除了韓式小菜無限供應，經典的8種口味的醃製豬五花與海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式拉麵等熟食，全部吃到飽。

台北忠孝店則是推出「豪奢海陸套餐」，每人880元+10%，除了經典醃製豬五花（8種口味），還能品嚐到高級海鮮與精選肉品，包括鹽烤奶油蝦、嚴選牛肋條、厚切松阪豬等。

▲為提供消費者豐富的用餐體驗，王品集團「Oh my!原燒」今日開幕的「台中西屯家樂福店」，優先完成改裝，增設日式自助吧。（圖／王品提供）

▲王品集團「Oh my!原燒」今日開幕的台中西屯家樂福店，優先完成改裝，增設日式自助吧。（圖／王品提供）

另外，為提供消費者豐富的用餐體驗，王品集團「Oh my!原燒」今日開幕的台中西屯家樂福店，優先完成改裝，增設日式自助吧，提供超過50款菜色與食材，包括海鮮巧達濃湯、日式手作沙拉、專人現烤的焦糖牛肉吐司，以及DIY蔬菜燒。

▲為提供消費者豐富的用餐體驗，王品集團「Oh my!原燒」今日開幕的「台中西屯家樂福店」，優先完成改裝，增設日式自助吧。（圖／王品提供）

▲蔬菜燒。（圖／王品提供）

肉品套餐內容規劃3款單人和4組雙人套餐，單人燒肉套餐648元起，其中「極品安格斯牛單人套餐」可享安格斯肩小排／雪花牛、板腱牛和角切牛等重磅肉品。雙人組合1498元起，有重量級的「戰斧豬排套餐」，內含明星商品戰斧豬排，還有松阪豬、櫻桃鴨胸等。

慶祝開幕，即日起至明年1月5日，台中人到西屯家樂福店用餐並出示證件（身分證、健保卡、學生證或公司名片），兩人同行可享85折，4人打75折。

關鍵字： 美食雲 八色烤肉 吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

主動伸出脖子圍好餐巾再開動　少爺貓：基本禮儀喵(ФωФ)

推薦閱讀

義大跨年煙火秀交管、免費接駁一次看

義大跨年煙火秀交管、免費接駁一次看

阿里山元旦迎曙光2大玩法

阿里山元旦迎曙光2大玩法

八色烤肉吃到飽方案限時回歸

八色烤肉吃到飽方案限時回歸

年末玩高雄必拍4大亮點懶人包

年末玩高雄必拍4大亮點懶人包

壽司郎南港CITYLINK店12／27開幕

壽司郎南港CITYLINK店12／27開幕

郵輪「天蠍星號」明年3/26啟航！

郵輪「天蠍星號」明年3/26啟航！

開箱兵庫縣秘湯溫泉鄉！1200年前發跡

開箱兵庫縣秘湯溫泉鄉！1200年前發跡

桃園新景點「地下水宮殿」年底開放

桃園新景點「地下水宮殿」年底開放

古坑綠色隧道迎來新樂園　鵝童驛站開幕

古坑綠色隧道迎來新樂園　鵝童驛站開幕

他揭「台灣10大優點」吸引日本人來台玩

他揭「台灣10大優點」吸引日本人來台玩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

父母掀「花掉給孩子遺產去旅行」熱潮

再睡5分鐘聖誕節搶喝全品項買1送1

北投最新單車道開放！騎到關渡平原

台中「大坑九號夜市」12／25試營

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

他揭「台灣10大優點」吸引日本人來台玩

COMEBUY限時3天買1送1！

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

桃園新景點「地下水宮殿」年底開放

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

熱門行程

新北耶誕城四大燈區獨特風采超吸睛

2024新北歡樂耶誕城 11/15(五)魔幻登場，邀請大家一同沉浸魔幻浪漫氛圍及欣賞璀璨絢麗燈飾！

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

義大跨年煙火秀交管、免費接駁一次看

阿里山元旦迎曙光2大玩法

八色烤肉吃到飽方案限時回歸

年末玩高雄必拍4大亮點懶人包

壽司郎南港CITYLINK店12／27開幕

郵輪「天蠍星號」明年3/26啟航！

開箱兵庫縣秘湯溫泉鄉！1200年前發跡

桃園新景點「地下水宮殿」年底開放

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366