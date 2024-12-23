經典豬五花＋韓式料理無限供應　八色烤肉吃到飽限時回歸

▲八色烤肉吃到飽活動限時回歸。（圖／八色烤肉提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻年終聚餐商機，韓國烤肉品牌「八色烤肉」吃到飽活動限時回歸，即日起至明年1月8日，每人680元起，可享韓式烤肉與經典料理無限吃。另外，王品集團「Oh my!原燒」首家設有自助吧的分店，今日在台中開幕，超過50款菜色與食材無限供應。

▲八色烤肉吃到飽活動再度回歸，海鮮煎餅等熟食都可無限供應。（圖／八色烤肉提供）

迎接聖誕佳節、跨年派對與尾牙聚餐商機，八色烤肉吃到飽活動再度回歸，台中中友店限定的「經典入門套餐」，單人售價680元+10%，除了韓式小菜無限供應，經典的8種口味的醃製豬五花與海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式拉麵等熟食，全部吃到飽。

台北忠孝店則是推出「豪奢海陸套餐」，每人880元+10%，除了經典醃製豬五花（8種口味），還能品嚐到高級海鮮與精選肉品，包括鹽烤奶油蝦、嚴選牛肋條、厚切松阪豬等。

▲王品集團「Oh my!原燒」今日開幕的台中西屯家樂福店，優先完成改裝，增設日式自助吧。（圖／王品提供）

另外，為提供消費者豐富的用餐體驗，王品集團「Oh my!原燒」今日開幕的台中西屯家樂福店，優先完成改裝，增設日式自助吧，提供超過50款菜色與食材，包括海鮮巧達濃湯、日式手作沙拉、專人現烤的焦糖牛肉吐司，以及DIY蔬菜燒。

▲蔬菜燒。（圖／王品提供）

肉品套餐內容規劃3款單人和4組雙人套餐，單人燒肉套餐648元起，其中「極品安格斯牛單人套餐」可享安格斯肩小排／雪花牛、板腱牛和角切牛等重磅肉品。雙人組合1498元起，有重量級的「戰斧豬排套餐」，內含明星商品戰斧豬排，還有松阪豬、櫻桃鴨胸等。

慶祝開幕，即日起至明年1月5日，台中人到西屯家樂福店用餐並出示證件（身分證、健保卡、學生證或公司名片），兩人同行可享85折，4人打75折。