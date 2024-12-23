郵輪「天蠍星號」明年啟航！星國為母港　目的地、遊程亮點搶先看

▲名勝世界郵輪旗下第3艘郵輪-天蠍星號2025年3月於新加坡首航，並展開母港行程。（圖／名勝世界郵輪提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

名勝世界郵輪今（23日）宣布，「天蠍星號」將成為旗下第3艘郵輪，2025年3月26日從新加坡郵輪中心（SCC）首航後，至2025年7月21日前，將前往印尼、馬來西亞、泰國及越南，相關行程於明年1月10日開放預訂。

▲蘇梅島是泰國熱門度假目的地之一。



名勝世界郵輪透露，「天蠍星號」原本為P&O Cruises Australia旗下的Pacific Explorer太平洋探險者號，總噸位78,000噸，可容納1,800名乘客，在正式營運前，郵輪先在新加坡進行耗資5,000萬美元的翻新和升級，並將設有許多餐廳、酒吧、陳列室和其他娛樂設施。

▲「天蠍星號」在2025年3月26日從新加坡郵輪中心處女首航。



「天蠍星號」在2025年3月26日從新加坡郵輪中心處女首航，航程持續至2025年7月21日，期間將推出一系列以新加坡為母港的航次，目的地包括印尼雅加達、棉蘭；馬來西亞的馬六甲和熱浪島、泰國曼谷和蘇梅島及越南的胡志明市，從4天3晚至6天5晚的航次都有。其中，在雅加達停留長達14小時，讓乘客有機會乘坐時速高達250公里的新型高鐵，前往歷史名城萬隆及一睹活火山真貌。

▲名勝世界郵輪是首家以越南胡志明市為母港的郵輪公司。



除了以新加坡為母港外，旅客也可選擇於雅加達、曼谷、馬六甲等不同母港登船。業者預告，名勝世界郵輪結束「天蠍星號」東南亞的航次後，便會成為第一家以越南胡志明市（經富美港）為母港的郵輪公司，將在越南創造新的里程碑。2025年7月9日至24日期間，旅客可以從胡志明市出發搭乘「天蠍星號」，共有4個6天5晚新加坡、馬六甲的航次。

▲▼迪士尼探險號將於明年12月15日起以新加坡為母港啟航。（圖／迪士尼郵輪提供）



另外，亞洲首艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」要來了！將於明年12月15日起以新加坡為母港啟航，該船全長342公尺、擁有19層甲板，最多可容納6,700位旅客，並有2111間艙房。船上提供多種房型，從有天窗可飽覽湛藍海洋的海景房、設有私人露台的陽台房，甚至是提供寬敞起居空間及私人浴池的超豪華禮賓房等。

