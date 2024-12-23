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壽司郎南港CITYLINK店12／27開幕　鮪魚泥中腹海苔包特價40元

▲壽司郎螃蟹祭開跑！松葉蟹40元吃得到。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎南港CITYLINK店12／27開幕。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎再拓新點，南港CITYLINK店將於12月27日開幕，除了鮪魚泥中腹海苔包特價40元，明年1月3日至1月9日還有30元的鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋。另外，明年1月2日前，消費滿300元現折40元，折價後滿300元再送「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（送完為止）。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台47家分店，即將於12月27日開幕的南港CITYLINK店為第48家，該店同時推出限時優惠，12月27日推出鮪魚泥中腹海苔包特價40元，售完為止；明年1月3日至1月9日則有鮭魚腹30元、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元等優惠。

▲壽司郎「鮭魚腹」。（圖／壽司郎提供）

除了特價商品，南港CITYLINK店同步推出滿額贈，明年1月2日前，消費滿300元現折40元，折價後滿300元再送「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（送完為止）。

▲藏壽司「柚享生鮭魚」。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司「柚享生鮭魚」。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司明天起至12月30日推出「海味鮭來祭」，7款限定壽司包含口味層次豐富的「炙烤奶油醬油鮭魚」、鮭魚控不可錯過的「豪華生鮭魚三貫」、大口滿足的「炙烤照燒鮭魚鮮蝦沙拉卷」、鹹香解膩的「鹽味生鮭魚海苔包」、以及柚香清爽的「柚香鮭魚卵大生鮮蝦（一貫）」、「柚享生鮭魚和柚子蘿蔔泥蒲燒鮭魚（一貫）」。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 藏壽司 迴轉壽司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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