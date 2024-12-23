2人同行1人半價！Sunny Buffet搶先公布明年度壽星優惠

▲Sunny Buffet明年1月起推出為期兩個月的西班牙主題盛宴 。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

提供超過百道料理的茹曦酒店Sunny Buffet，明年1月起推出為期兩個月的西班牙美食節，共10多道料理無限供應。另外，距離2025年不到10天，Sunny Buffet搶先公布明年壽星優惠，平日午、晚餐可享2人同行1人半價、4人同行1人免費。

▲涼拌章魚番茄沙拉。（圖／業者提供）

Sunny Buffet明年1月起推出為期兩個月的西班牙主題盛宴，共10多道美食無限供應，從沙拉、小點、主食到甜點。富有地中海風情的「涼拌章魚番茄沙拉」，挑選鮮嫩彈牙的章魚及新鮮的番茄及橄欖，加入番茄莎莎醬，最後撒上芫荽增添風味；「羊乳酪水果沙拉」選用菲達起司入菜，將西瓜及小黃瓜的鮮甜果香與羊乳酪的濃郁鹹香巧妙結合。

▲馬德里鷹嘴豆燉牛肚。（圖／業者提供）

想體驗真正的西班牙首都馬德里的傳統美食，那絕對不能錯過「馬德里鷹嘴豆燉牛肚」，牛肚與鷹嘴豆共同燉煮，增加料理的豐富度，再搭配上香辣濃郁的番茄醬汁，讓每一口都充滿西班牙風情。「蒜香紅椒烤雞」的雞肉以多種煙燻香料與蒜頭長時間醃製，透過220度高溫烘烤至表皮金黃酥脆，將豐盈的肉汁與馥郁的調味完全鎖於肉中，佐上紅甜椒與朝天椒特製而成的獨家辣醬。

▲西班牙海鮮飯。（圖／業者提供）

▲臘肉白酒淡菜鍋。（圖／業者提供）

「西班牙海鮮飯」及「臘肉白酒淡菜鍋」是西班牙經典名菜，前者使用了寬而淺的海鮮飯鍋，再把海鮮製成的高湯以及多種海鮮進行高溫慢燉，形成一道粒粒分明且色澤誘人的海鮮飯。「臘肉白酒淡菜鍋」選用西班牙伊比利豬的辣味臘腸，透過細火慢煸將臘肉的醇厚油脂香氣逼出，隨後加入洋蔥與蒜頭翻炒至金黃，接著加入淡菜、白酒及高湯，讓海鮮的鮮味與臘肉的鹹香充分融合。

另外，距離2025年不到10天，Sunny Buffet搶先公布明年生日優惠，元旦起當月壽星於平日午餐或晚餐時段至餐廳用餐，即可享受2人同行1人半價、4人同行1人免費。

▲十二廚北海道美食祭12/12登場。（圖／取自台北喜來登臉書）

十二廚12月12日換上新主題「北海道美食祭」，供應超過30道的經典料理，除了有著鮭魚、鮪魚、干貝等當季漁貨的「豪華海鮮船」、展現職人刀工的「鯛魚薄造」、超人氣「清蒸松葉蟹腳」，還有海鮮南蠻漬、柳葉魚甘露煮、蟹腳山藥蒸、涼拌鱈魚肝、北海道烏賊卷等日式風味小菜。

熱餐檯區提供各地鄉土料理，有成吉思汗烤羊排、烏賊卷、海鮃酒粕燒、帶骨牛小排朴葉味噌燒、蟹肉可樂餅，以及日式一夜干、海鮮南蠻漬、淡菜茶碗蒸、蟹香山藥蒸、海老奶油玉米燒等。