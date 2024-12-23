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先筆記！2025高雄義大跨年煙火秀「3階段交管、免費接駁」一次看

▲▼高雄義大世界跨年煙火秀。（圖／業者提供）

▲高雄義大世界跨年煙火秀。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

長達999秒的「高雄義大世界2025跨年煙火秀」將於元旦當天凌晨0點登場，義大世界也公布從跨年到元旦的三階段交通管制措施與免費接駁服務，建議民眾多利用大眾交通工具。

高雄義大世界煙火秀堪稱全台最長、最盛大的跨年煙火秀，今年999秒演出中有中低空煙火採用西班牙頂級煙火彈，重現環場跑動煙火，還有全台獨家的「光之柱煙火」、國際大秀規模等級的高空煙火巨幕等。

▲▼高雄義大世界跨年煙火秀交通管制規劃。（圖／業者提供）

▲業者公布三階段交通管制與免費接駁車服務，方便疏散跨年人潮。

業者也公布從跨年到隔天元旦三階段交通管制措施：

第一階段：進場管制
12月31日當天晚上8點起啟動汽車管制、晚間11點管制機車，管制時間視義大世界停車狀況而彈性調整。

第二階段：散場管制
2025年1月1日凌晨0點至1點30分，僅開放接駁車和機車離場。

第三階段：開放汽車
預計在元旦當天凌晨1點30分之後，開放汽車離場。

▲▼高雄義大世界跨年煙火秀交通管制規劃。（圖／業者提供）

▲接駁車資訊一次看。（圖／業者提供）

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前來參加跨年活動，義大世界提供免費接駁與散場加開義大客運之服務。12月31日晚上6點至11點，於水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車前往義大世界，愛車則可免費停放於附近的「仁武高中」及「榮晟停車場」。

跨年散場時，民眾除了可於「義守大學旁的戶外第一停車場」搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，義大客運另加開高鐵左營線（按定價收費）至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家。

關鍵字： 高雄旅遊 高雄義大世界 2025跨年 交通資訊

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