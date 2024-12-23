年末玩高雄必拍4大亮點　全球最大海上英熙、巨型Moi娃娃現身港灣

▲英熙娃娃現身港都。（圖／記者許宥孺攝）

記者蔡玟君／綜合報導

年末的高雄很熱鬧，不僅有《魷魚遊戲》的英熙娃娃現身港都，還有高達26公尺的聖誕樹，定時還會降下泡泡雪花！《ETtoday新聞雲》就整理出年末到高雄玩必拍4大亮點，今年計畫到港都跨年可別錯過。

▲▼《魷魚遊戲》在台灣宣傳活動除了有全球最大海上英熙娃娃，還有主題彩繪列車。（圖／記者許宥孺攝）

1.《魷魚遊戲》英熙娃娃現身高雄流行音樂中心珊瑚礁群

日期：即日起至2025年1月5日為止

全球爆紅的韓國原創影集《魷魚遊戲》第二季即將開播，並進行全球宣傳，高雄也被選為全球宣傳城市之一，並規劃「1.2.3. 高雄人」系列活動，最大亮點就是即日起至2025年1月5日期間，巨型英熙娃娃將佔領高雄流行音樂中心珊瑚礁群，讓旅客能盡情拍照，而輕軌也會推出粉色的《魷魚遊戲》主題彩繪列車，陪民眾穿梭在港都海灣。

▲▼高雄聖誕系列活動。（圖／高雄市政府提供）

2.中央公園26公尺的聖誕主燈與9大燈區

日期：即日起至2025年1月5日為止

高雄市政府今年規劃一系列聖誕活動，以「漫步中軸．光之饗宴」為主題，串接高雄車站與中央公園打造聖誕燈區，其中在中央公園主燈區內有高達26公尺的聖誕主燈，樹身環繞著金色燈球與點點星光，每15分鐘就有泡泡雪花從高處飄落，以及9大主題燈飾，如長達近百公尺的「流光拱廊」相連，置身其中便能感受到無比的幸福與浪漫。

其他主題燈飾包括入口的「聖誕禮頌」、「星海隧道」，兩側草坡區的「Sweet Memory」、「霓光星球」、「晶喜雪花」，湖面旁的「月光祝福」、以及「星願寄語」等作品，都呈現不同的聖誕節慶與溫暖氣氛；中山路周邊道路與中央公園內還有麋鹿、大型禮物盒、聖誕老公公等，好玩又好拍。

▲▼SKM閃耀耶誕城。（圖／SKM Park Outlets高雄草衙提供）

3.SKM閃耀耶誕城

日期：即日起至2025年1月1日為止

SKM Park Outlets高雄草衙也特別打造「閃耀耶誕城」，今年以六大主題夢幻場景為主軸，如入口處走廊「天使迎賓」燈飾，中央廣場則有繽紛燈光的巨大耶誕樹，還有內部裝飾著華麗的燈飾和禮物盒的巨型耶誕球，讓遊客走進拍照，耶誕樹旁還有代表和平與幸福的白色麋鹿雪橇。

在戶外購物街區空中則裝飾巨型天使造型串燈，鐘塔前的聖誕樹更特別規劃「耶誕音樂雪花秀」，帶給遊客猶如置身於歐洲小鎮的耶誕體驗。

▲▼「2024承億亞灣藝術節」新銳藝術家寧芮潔打造「Moi娃娃」巨型氣球裝置藝術。（圖／記者林育綾攝）

4.高雄承億亞灣藝術節

日期：即日起至2025年2月2日為止

承億集團企圖打造台版瀨戶內藝術祭，今年首度規劃「2024亞灣藝術節」，在高雄港旅運中心打造特展「藝術大入港：漫波」，由飯川雄大、程仁珮、MAKOTO、迷母豐盛、寧芮潔、近藤 悟到6位台日藝術家，各自以「海洋」、「漫波」為主題來創作、詮釋作品。

此次藝術節有許多亮點藝術創作，如新銳藝術家寧芮潔打造「Moi娃娃」巨型氣球、大型雕塑，在高雄港旅運中心牆外吸引民眾目光，此外她也帶來全方位創作，除了裝置藝術，還橫跨繪畫、雕塑、行為表演。她透露，Moi娃娃其實是自己童年內心的象徵，在這波創作過程，她讓Moi四處玩耍，也就像自己跟Moi一起玩得很開心，希望觀眾看作品時也能有玩樂的感受。

到了館內，可以看到Moi 娃娃爬上陽台，透過落地窗往屋內的人看，視角相當有趣。她在館內的展覽為「大海中的那一片森林」，她想像當人類文明消失時，海洋再次取回主導權，而Moi化身為精靈、守護者，喚醒了遠古沈睡中的鯨魚，開啟了自然與生命的新篇章。