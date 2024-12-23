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聖誕節快閃！再睡5分鐘「全品項買1送1」限時1天開跑

▲▼再睡5分鐘棉被厚奶蓋系列飲品。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘聖誕節限時1天全品項買1送1。（圖／再睡5分鐘提供）

記者蕭筠／台北報導

聖誕節就要到了，手搖飲品牌「再睡5分鐘」特意祭出快閃活動，12月25日限時1天可享「全品項買1送1」優惠，只要唸出通關密語即享優惠。

再睡5分鐘全門市將於12月25日當天推「全品項買1送1」優惠，只要向店員唸出通關密語「一起開心果聖誕」即享優惠，每人限購1組，數量有限、售完為止，提醒優惠開賣時間依每間門市營運狀況為準。

再睡5分鐘招牌飲品為「棉被厚奶蓋」系列，嚴選德國進口鮮奶油結合鮮乳坊特A級牧場鮮乳製成3公分厚鹹奶蓋，並開放搭配4款純茶茶底；目前還有最新「開心果奶蓋」，把開心果研磨成醬搭配進口鮮奶油、牛乳製成厚奶蓋，再撒上烘焙香脆開心果碎粒，香氣十足。

▲▼COMEBUY推「港式厚奶」、 清爽「烏瓦紅茶拿鐵」。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY限時3天可享指定飲品買1送1。（圖／COMEBUY提供）

同為歡慶聖誕節，COMEBUY全門市將於12月24日至12月26日限時3天推「指定飲品買1送1」優惠，期間凡購買「大杯烏瓦紅茶拿鐵」或「中杯港式厚奶」，即可免費喝「大杯烏瓦紅茶」1杯，單筆消費最多2組，不開放寄杯，每門市每日限送100杯，送完為止。

「烏瓦紅茶拿鐵」是使用來自斯里蘭卡烏瓦產區的「烏瓦紅茶」製成，搭配香醇鮮乳，香氣十足；「港式厚奶」則是嚴選全脂淡奶結合錫蘭紅茶調製而成。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 再睡5分鐘 聖誕節 買1送1 COMEBUY

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