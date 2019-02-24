現在正美！宜蘭必去4大賞櫻景點　走進粉色櫻花廊道拍個夠

▲宜蘭羅莊櫻花步道。（圖／翻攝自羅莊櫻花步道臉書專頁）

旅遊中心／綜合報導

春天到來，全台都在瘋賞櫻，擁有豐富自然資源的宜蘭，境內也有多處賞櫻景點，以下就整理出宜蘭推薦的4大賞櫻地，甚至還有宜蘭最方便前往的粉色櫻花步道，現在已進入最美時刻，趁著228連假即將到來，趕快規劃一趟賞櫻小旅行吧！

▲佛光大學裡的吉野櫻、八重櫻與山櫻花接連綻放，滿山的櫻花林盛開在校園中，限量粉紅秘境，場面相當夢幻美麗。（圖／佛大校長楊朝祥提供）

佛光大學

位於礁溪的佛光大學，在校園內也有美麗的櫻花林能欣賞。校方表示，校內栽有山櫻花、吉野櫻、八重櫻、梅花、月桃花、金花石蒜等等，預計二月底櫻花將滿開，從即日起每天早上7點至晚上9點對外開放。

▲宜蘭羅莊櫻花步道進入最美時刻。（圖／翻攝自羅莊櫻花步道臉書專頁）

羅莊櫻花步道

羅莊櫻花步道位於羅東十六份圳畔，是全國第一個在平地河岸即能賞櫻的地方，步道全長1公里，並栽植約1200棵櫻花樹，包括吉野櫻、八重櫻等，且免費對外開放，加上不需要長途跋涉就能欣賞美麗櫻花海，目前步道的櫻花已滿開，在夜晚更設有夜間點燈，是最方便前往的賞櫻景點。

馬告生態公園

園區內含蓋棲蘭神木園區與明池森林遊樂區，是近年來人氣的生態旅遊點，園內擁有廣大的山林植被，同時廣眾各式植栽，不只秋天可賞楓、冬天能賞梅，春天也有美麗的櫻花能欣賞，想要來趟幽靜的山林度假時光，不妨到馬告生態公園住一晚吧。

▲大同鄉櫻花美景。（圖／翻攝自宜蘭縣大同鄉公所粉絲專頁）

大同鄉

宜蘭大同鄉境內有許多賞櫻景點，甚至有全台最美的賞櫻公路，只要沿著台7甲行駛，就能看到美麗的櫻花樹沿著公路盛開，形成一條美麗的粉色大道；此外，在大同鄉境內還有崙埤河濱公園也是推薦的櫻花公園，民眾還能順遊太平山、九寮溪生態園區等景點。