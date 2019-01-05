潔癖注意！高雄「髒咖啡」看好再下手　必點草莓烤派克

點評：這個要怎麼喝啦><

文、圖／蘇小喵

台灣前陣子興起髒髒包風潮，雖然我成功閃過髒髒包，結果現在收到網友密報，說高雄咖啡店有推出髒咖啡甜點，推薦我一定要去嘗試，據說這個髒咖啡會讓潔癖者崩潰！成功勾引起我對髒咖啡的好奇心～說什麼都要來瞧瞧，到底是何等髒東西會讓人受不了！

除了髒咖啡外，這次還想來試試季洋莊園咖啡新推出的草莓烤派克甜點，雖然季洋分店多，但目前高雄只有三家店有。（鳳山旗艦店、鳳山文衡店跟巨蛋店）所以跟朋友約在座位比較多的鳳山旗艦店，也能順便吃晚餐。

鳳山旗艦店採取餐酒館的形式，除了提供一般分店會有的咖啡跟輕食外，該店內也有提供主餐跟啤酒，但這次我跟朋友都騎車、開車，不方便喝酒，今天就PASS吧！

高雄推薦甜點：髒咖啡

跟季洋莊園咖啡店的店員確認過，店內的確有這道隱藏版髒咖啡飲品。沒想到店員端上桌時，還真的惹來我跟友人的一陣驚呼！我說：靠！真的太髒啦～朋友：這髒到要怎麼喝啦！

瞧瞧，整個杯子、托盤滿滿的可可粉，的確超級有「髒」視覺效果的，難怪密報者跟我說潔癖者不宜XD這杯髒咖啡是以咖啡跟可可下去調製，上頭撒上巧克力屑跟可可粉，營造成很髒很髒的感覺。店員說可以先直接喝一口，先感受上頭巧克力屑、奶泡、咖啡可可多種層次的口感，接著再用湯匙攪拌，讓飲品你儂我儂後再來一口，喝起來滋味會更融和。

雖然看起來很髒，但喝起來滋味卻很溫潤，不會有誰搶誰的氣味的困擾，感覺比例調整得很好，問過店員後，才知道這飲品下了很大功夫，除了季洋本身的配方豆外，還使用蒙巴娜可可（法國知名品牌），就連巧克力屑也是75%苦甜味的，整杯飲品可說是咖啡跟巧克力的圓舞曲。

冬季限定甜點：草莓烤派克

看到草莓，就知道這是冬季限定甜點啦！目前只有剛剛提到的三家店有推出，裝在小鑄鐵鍋裡更顯得可愛。

草莓上桌後那股酸甜的氣息就散開來，淋上甜甜的煉乳後，更誘人食慾，別看這草莓好像沒很大顆，但每一顆吃起來都是香甜帶微微果酸，感覺草莓品種有特別挑選過，店員說這是特選的香水草莓，因此品質穩定、不會有酸甜不一的狀況。草莓底下就是派克，其實就是德國鬆餅，吃起來比較軟嫩，有點像布丁口感，不只大人，看來也會很受小朋友歡迎。

季洋咖啡裡超OVER的摩天輪炸物拼盤

是不是很OVER！店員來點餐時，特別介紹這一道，那時想說都吃甜的，來道鹹的小點心也不錯。沒想到上桌後也是讓我們超驚！超符合最近高雄的愛情摩天輪的時事梗。

炸物摩天輪共有5種炸物，比較適合朋友們一起分享吃，這個一端出來就很被其他桌客人注目，真的是浮誇的餐點，跟髒咖啡不相上下。另推季洋咖啡特製的炸物醬料，非常對味，喜歡麻辣口味的別錯過。

蔬菜田園木盆沙拉

木盆沙拉超乎我的想像，我跟朋友以為就是少少一點，沒想到店員一端上來根本超大盆XD五顏六色的蔬果擺盤很亮眼，整體來說讓我很吃驚，畢竟對季洋的印象主要還是以咖啡為主，沒想到居然連餐點也不錯，視覺跟美味兼具。

德國豬腳佐蜂蜜芥末醬



除了沙拉外，季洋咖啡也有幾樣排餐可以選擇，比起豪邁啃肋排，我跟朋友比較喜歡優雅吃排餐，問過店員知道德國豬腳會幫客人分切好，因此當然挑了比較少見的德國豬腳嚐嚐。這個豬腳比較特殊，不是搭配常見的酸菜，而是主廚特製的蜂蜜芥末醬。

通常德國豬腳要好吃，前置作業的香料浸泡很關鍵，以前採訪過的德國主廚，親眼見他料理過後，深深覺得德國豬腳真是太厚工了！季洋莊園咖啡的德國豬腳吃起來香氣足夠，彈性的口感很好，也不會過度油膩，想必主廚下了不少工夫。

隨排餐上的還有歐式牛肝菌菇濃湯，牛肝菌菇獨有的香氣很迷人，冷冷的冬天夜晚來上一碗暖湯，真是太療癒了。

整體來說，季洋莊園咖啡的餐點跟甜點都讓我很驚喜，光是甜點就超級吸睛，視覺賣點很好，品嘗起來的感覺也很和諧，可說是內外兼具，能拍得了照也能美味好吃。

之前有個賣冰淇淋的前輩說，他認為近來店家都只是想把餐點弄得好看、好拍照，藉此吸引人來消費，而忽略產品本身的味覺感官，店家應該要把花在餐點外觀的心思，用來提升產品的美味度才對。

我認為，如果店家可以把產品美味跟視覺美觀都能達到水準，那對消費者跟店家來說，無疑就是達到雙贏囉！而季洋莊園咖啡的隱藏版髒咖啡、跟季節限定的草莓烤派克，都相當值得推薦。



季洋莊園咖啡（鳳山旗艦店）

地址：830高雄市鳳山區三民路301號

電話：07 740 6149