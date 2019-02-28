ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

草莓季延長到3月底！ 浮誇系法式吐司吃起來會「卡滋」

點評：草莓控看了會暴動！
ETtoday餓勢力

▲▼▲▼ 草莓季延長到3月底！ 浮誇系法式吐司吃起來會「卡滋」（圖／Meat Up提供）

▲獨創的草莓法式吐司，咬起來會「咔茲」！（圖／Meat Up提供）

旅遊中心／綜合報導

台北一家從餐廳壁畫、裝潢到餐點都主打「浮誇系」的網美餐廳Meat Up，草莓季餐點是上市後受到好評不斷，甚至吸引日本雜誌來台採訪，因應228連假加上好評，決定延長草莓系列餐點供應時間至3月底，其中獨創的法式吐司由日本甜點主廚傳授，咬下去會「卡滋卡滋」搭配草莓果粒酸甜層次，邪惡又讓人難以抗拒！

▲▼ 台北浮誇系網美餐廳Meat Up（圖／引線木偶 Heaven tollbooth）

▲▼ 台北浮誇系網美餐廳Meat Up大面彩繪牆超好拍。（圖／引線木偶 Heaven tollbooth

▲▼ 台北浮誇系網美餐廳Meat Up（圖／引線木偶 Heaven tollbooth）

日本甜點主廚傳授獨家創意製法，讓樸實的法式吐司，變身成邪惡又迷人的華麗甜點！主廚將飽富奶香與蛋汁的吐司，裹上金黃玉米脆片，以中小火反覆香煎，為吐司染上一身焦糖色澤。起鍋後擺上一顆顆碩大的新鮮草莓，撒下如雪花般的細緻糖衣，淋上特製優格醬與楓糖，吐司外皮清脆爽口、內層香甜鬆軟，優格醬、楓糖與草莓果粒之間的酸甜層次，讓人忍不住一口接一口。

▲▼ 草莓季延長到3月底！ 浮誇系法式吐司吃起來會「卡滋」（圖／Meat Up提供）

▲法式吐司由日本甜點主廚傳授獨家創意製法。（圖／Meat Up提供）

除此之外舒芙蕾也是必點甜點之一，店家將草莓系的舒芙蕾巧妙取名為「莓舒過」，以小火蒸煎，層層疊起高度可達10公分，搭配草莓果肉、自製草莓醬與優格醬，口感鬆軟綿密、入口即化 。

▲▼ 草莓季延長到3月底！ 浮誇系法式吐司吃起來會「卡滋」（圖／Meat Up提供）

▲取名為「莓舒過」的舒芙蕾也是必點甜點之一，口感鬆軟綿密、入口即化。（圖／Meat Up提供）

另一項高人氣甜點「莓辦法」以甜筒為主體，在內層填入提拉米蘇，再將25顆左右的新鮮草莓層層堆疊，高達15公分的草莓塔，儼然成為「餐桌上的101」，最後再淋上特製抹茶醬，抹茶微苦滋味更能將果肉酸甜提升到另一個層次。

▲▼ 草莓季延長到3月底！ 浮誇系法式吐司吃起來會「卡滋」（圖／Meat Up提供）

▲另一項高人氣甜點「莓辦法」是高達15公分的草莓塔。（圖／Meat Up提供）

▲▼ 草莓季延長到3月底！ 浮誇系法式吐司吃起來會「卡滋」（圖／Meat Up提供）

▲25顆左右的新鮮草莓層層堆疊，儼然成為「餐桌上的101」。（圖／Meat Up提供）

Meat Up
地址：台北市萬華區武昌街二段124號(in89影城對面)
訂位電話：02-2331-4200
營業時間：週一至週四 11:00-22:00，週五至週日 10:00-22:00

關鍵字： 草莓季 草莓甜點 舒芙蕾 台北美食 網美餐廳 法式吐司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

沒預訂吃不到！台中爆紅草莓三明治　香濃卡士達超誘人

淡水老街旁的一處寧靜！下午茶配潮起潮落、看浪漫夕陽

光看就流口水！瑞豐夜市不可錯過的超濃抹茶和大顆草莓雪花冰

新莊超高cp早午餐！舖滿兩層草莓的限量生乳草莓蛋糕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本最浪漫列車「雅洛號」3月上路

228連假必看4大花海

竹子湖海芋季花季時間、交管懶人包

天空步道歐式電話亭浪漫破表

繁星陪你睡覺！新北露營地推星空帳

高雄人最愛的40年老字號早餐店

你不知道的花東海線6大新秘境

換上浴衣喝日式下午茶跟紙鶴拍照

日治老診所改建麵包坊228新開張

白河木棉花道火紅盛放228最美

熱門行程

最新新聞更多

桃園平價牛排＋雪花冰專賣店

串家物語3號店將插旗板橋

草莓季延長！法式吐司吃起來會卡滋

台南春日連假花漾泡湯小旅行

三招讓你避免坐到飛機內最糟坐位

台灣燈會宗教燈區　12宗教團體齊聚佑..

澳門網傳隱世美食　必吃瓦煲腸粉

日本首座「嚕嚕米主題公園」全攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366