草莓季延長到3月底！ 浮誇系法式吐司吃起來會「卡滋」

點評：草莓控看了會暴動！

▲獨創的草莓法式吐司，咬起來會「咔茲」！（圖／Meat Up提供）

旅遊中心／綜合報導

台北一家從餐廳壁畫、裝潢到餐點都主打「浮誇系」的網美餐廳Meat Up，草莓季餐點是上市後受到好評不斷，甚至吸引日本雜誌來台採訪，因應228連假加上好評，決定延長草莓系列餐點供應時間至3月底，其中獨創的法式吐司由日本甜點主廚傳授，咬下去會「卡滋卡滋」搭配草莓果粒酸甜層次，邪惡又讓人難以抗拒！

▲▼ 台北浮誇系網美餐廳Meat Up大面彩繪牆超好拍。（圖／引線木偶 Heaven tollbooth）

日本甜點主廚傳授獨家創意製法，讓樸實的法式吐司，變身成邪惡又迷人的華麗甜點！主廚將飽富奶香與蛋汁的吐司，裹上金黃玉米脆片，以中小火反覆香煎，為吐司染上一身焦糖色澤。起鍋後擺上一顆顆碩大的新鮮草莓，撒下如雪花般的細緻糖衣，淋上特製優格醬與楓糖，吐司外皮清脆爽口、內層香甜鬆軟，優格醬、楓糖與草莓果粒之間的酸甜層次，讓人忍不住一口接一口。

▲法式吐司由日本甜點主廚傳授獨家創意製法。（圖／Meat Up提供）

除此之外舒芙蕾也是必點甜點之一，店家將草莓系的舒芙蕾巧妙取名為「莓舒過」，以小火蒸煎，層層疊起高度可達10公分，搭配草莓果肉、自製草莓醬與優格醬，口感鬆軟綿密、入口即化 。

▲取名為「莓舒過」的舒芙蕾也是必點甜點之一，口感鬆軟綿密、入口即化。（圖／Meat Up提供）

另一項高人氣甜點「莓辦法」以甜筒為主體，在內層填入提拉米蘇，再將25顆左右的新鮮草莓層層堆疊，高達15公分的草莓塔，儼然成為「餐桌上的101」，最後再淋上特製抹茶醬，抹茶微苦滋味更能將果肉酸甜提升到另一個層次。

▲另一項高人氣甜點「莓辦法」是高達15公分的草莓塔。（圖／Meat Up提供）

▲25顆左右的新鮮草莓層層堆疊，儼然成為「餐桌上的101」。（圖／Meat Up提供）

Meat Up

地址：台北市萬華區武昌街二段124號(in89影城對面)

訂位電話：02-2331-4200

營業時間：週一至週四 11:00-22:00，週五至週日 10:00-22:00