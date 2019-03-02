ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

高雄旅人的灶咖！吃飯、喝酒、住宿都有的華麗餐酒館

高雄美食地圖 高雄美食地圖

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋..

點評：裝潢看上去就超有質感！
ETtoday餓勢力

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

文／伊娃　圖／阿雄　（皆為高雄美食地圖提供，請勿任意翻攝以免侵權）

「灶咖」是台語，廚房的意思。「旅人灶咖」，應該就是為旅人們提供了一個像自家後廚般親切的地方吧？

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

對行旅在外之人來說，能有個像自己家裡廚房一樣自在的地方，是很令人開心的事。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

▲悠悠藏身於鬧市靜巷中的旅人灶咖，就給了人這樣的感受。

或許，我們都是浩渺宇宙間的旅人，愉快的流浪著。可惜我土生土長高雄在地，沒機會入住商旅。但我可不想錯過這個餐點很有水準的灶咖。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

旅人灶咖先有新莊館，在高雄平價商旅界已小有名氣。瑞豐館則是新開幕不久，也是同時提供了旅宿和餐廳雙重服務的經營型態。要沿著台階走下一層，但不管，這裡算一樓喔。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

▲除了住宿商旅，旅人灶咖其實就是間滿有個性的餐廳。

「灶咖」這名字聽起來那麼Taiwan Style，我以為會看到茶壺配板凳。但推開「灶咖」大門，迎面而來的竟是洋味兒十足、霸氣三面開的調酒吧檯，洋酒牆配高腳椅座席，頂上還掛著超酷的北歐風鹿角吊燈。據說還有大螢幕轉播球賽，櫃檯旁邊還有一座很潮的個人KTV，功能也太齊全。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

還不只環境酷炫，「旅人灶咖」的餐才是那種會令人瞪大眼的驚艷。精緻的中西餐特色料理都是現點現做，巧思無窮，把傳統的菜色變化出創意風格。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

◆ Heavy風味十足 炸蛋XO醬炒飯

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

炒飯看似簡單，但加了XO醬後風格整個巨變。特別是這XO醬還是灶咖的主廚特製的，不是用一般常見的干貝、小魚乾，而是選用澎湖少有的一種魚干去提取鮮味，有非常特別的香氣，配上切塊的蟹管肉、小卷等海鮮料，讓這盤XO醬炒飯充滿了鹹鮮微辣的海味。不只這樣，還加了”炸彈”。主廚把蛋黃蛋白分離，蛋白以半煎炸方式處理鋪底，餘的完整生蛋黃置頂，吃的時候趁著熱度翻拌一番，實在非常特別的一道，灶咖必點。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

▲炸蛋XO醬炒飯看來不甚起眼，但吃來實在銷魂，會讓人一口接一口直到盤空見底。

◆ 一不小心就掃盤 金沙苦瓜勇奪最佳下酒菜之冠

聽到苦瓜，臉別苦瓜。因為這道金沙苦瓜會好吃到你吃不出它是苦瓜，吃完臉也絕不會苦瓜。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

金沙其實就是鹹蛋黃融化了後黃澄澄的討喜模樣。而苦瓜則是可以清熱去火、養顏美容的好東西。一般的鹹蛋苦瓜都是生炒的，但灶咖的主廚不想這樣。白苦瓜切片，用特製乾粉沾裹後直接入油鍋，以中溫慢炸上10分鐘，已經看不出苦瓜的樣兒，還格外的香，炸後的苦瓜片會分量爆縮只剩極少，金金貴貴的啊。待到客人點餐時，主廚再調和鹹蛋黃，兩相拌勻快炒而成。（不然點一盤得等上10幾分鐘才吃得到會崩潰啊）
邊聊天邊捻著吃，不知不覺間，我掃盤。很適合當下酒菜的金沙苦瓜，150元。

◆ 我就是吃軟不吃硬 南洋咖哩軟殼蟹

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

▲主廚大人，再來一道下酒好菜吧！南洋咖哩軟殼蟹，380元。

炸得酥脆的軟殼蟹，吃的是鮮甜爽脆、柔軟纖薄的蟹肉質感。輕輕包覆著一層薄薄的麵衣，更容易結合南洋咖哩的奶香與薑黃滋味。放心豪邁的大口咬下，滿嘴的濃郁辛香，毫不擔心會刺嘴。一不小心，酒又喝下一杯。

◆ 軟嫩噴香就看它 日式松露魚子蒸蛋

蒸蛋口味多、變化豐富，向來廣受歡迎。台式口感偏扎實，日式更顯滑嫩。灶咖主廚把屬於法式的松露融入日式茶碗蒸裡，很適合在濃厚的菜餚之後潤喉暖脾胃。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

▲日式松露魚子蒸蛋，加了松露醬、飛魚卵，讓這蒸蛋多了一股很清雅的鮮味，軟嫩噴香。2人份/200元。

◆ 戰斧豬肋排份量夠超吸睛 制霸全場

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

大份量看著就痛快，吃起來更是超有飽足感，整組戰斧豬肋排套餐620元含麵包、沙拉、甜點、濃湯、飲料。戰斧豬肋排是取帶丁字形骨頭的里肌肉與肋排部位組合而成，所以也叫做丁骨豬排，同時擁有漂亮的油花與里肌的嚼勁。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

▲巨大的戰斧豬肋排好適合在灶咖這麼靡漾的地方登場。

◆ 酒吧也能喝到厲害又正統的新加坡”嘛咕ㄉㄟ”

來一盅熱騰騰的肉骨茶吧！新加坡美食的代名詞，就是肉骨茶。肉骨茶其實不是「茶」，是湯。主要都是中藥燉肉骨，但口味有很多流派變化。灶咖的肉骨茶除了排骨，還有豬肚、香菇、高麗菜、紅棗、枸杞，再調了點微微的胡椒味。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

▲在夜店酒吧風格的灶咖也能喝到道地的新加坡肉骨茶，480元。小微醺過後喝點熱湯潤潤，搭配得極好。

推薦另外一道暖身暖心脾的湯品。

◆ 甜點般的南瓜鮮菇湯 一口接一口

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

▲南瓜鮮菇湯，280元。

南瓜很營養，灶咖主廚選用了日系品種的栗子南瓜，口感特別綿密。先取出瓜囊帶肉燉湯，然後將整顆南瓜加入菇類、蛤蠣、枸杞等配料入蒸，再將兩者合而為一，充滿自然清甜帶鮮的美味。

◆想來杯調酒？

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

別看那印刷精美的酒單了，直接走到帥氣的吧檯區找帥氣的調酒師吧！無酒精特調一樣繽紛精彩。他就能為你調出一杯專屬於你的調酒，酸甜苦辣來去如風。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

▲雰藍色的這一杯，名為「人魚眼淚」，有藍柑橘、檸檬汁和雪碧；紅色的是「紅樓夢」，是用自己熬煮的洛神花糖漿所調出自然色澤。

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

▲取檸檬、柳橙汁，加些雪碧與碎冰，成就這顆閃耀的「南方寶石」；以龍舌蘭為基底的粉份的，「粉紅跳跳虎」的名字也可愛。

(開車不喝酒 / 喝酒不開車 / 未成年請勿飲酒)

▲▼旅人灶咖。（圖／高雄美食地圖提供）

外地的朋友來住宿，在地的朋友來吃飯。哪裡哪裡的大家都可以約約一起來喝酒，喝醉了就直接櫃台check in入住睡。喔，還有很酷的桌邊魔術秀，難得有機會這麼超近距離觀看魔術呢。旅人灶咖，隨時等你。

旅人灶咖 瑞豐館
地址：高雄市左營區嘉慶街78號
電話：07-556-5333
營業時間：週一至週日 09:00～03:00

高雄美食地圖
作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁部落格

關鍵字： 高雄美食 達人美食 美食情報 旅人灶咖 高雄美食地圖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

推薦閱讀

韓劇裡會出現的燒肉店！霸氣厚切豬五花配燒酒超過癮

高雄韓式燒烤有超大「臉盆鍋」　肉控必吃銷魂彈脆豬五花

名人帶路吃高雄　晶華董事長與漢來美食總座推薦這6家在地美食

韓西式合璧超驚艷！高雄樓中樓餐廳　必吃秘漬厚切豬五花

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南投新秘境雙龍景觀吊橋今夏公開！

板橋草莓主題甜點　每款都是IG亮點

鶯歌半個手掌大的水餃在這裡！

出國旅遊11個不太好的習慣一定要改

長途飛行「飛機餐選擇5秘訣」

180度絕美海景！龜山島就在眼前

不用飛日本台南賞櫻和風小旅行

海寶城海鮮吃到飽升級引進流水蝦

宜蘭市推薦必住3間青年旅館

靜謐炭烤店　微醺氣氛配美味烤物

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭清水地熱告示牌疏解車潮

春季準備朝聖世界唯一樂高櫻花樹　

吃飯、喝酒、住宿都有的華麗餐酒館

粉紅空拍超夢幻杉林溪櫻花大爆發

全台超市火鍋店懶人包

只有4站有！桃捷首創LED立體列車票..

輕井澤必去2間網美系好拍餐廳

台中暖系咖啡館超療癒星空牆！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366