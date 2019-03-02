高雄旅人的灶咖！吃飯、喝酒、住宿都有的華麗餐酒館

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋..

點評：裝潢看上去就超有質感！

文／伊娃 圖／阿雄 （皆為 高雄美食地圖 提供，請勿任意翻攝以免侵權）

「灶咖」是台語，廚房的意思。「旅人灶咖」，應該就是為旅人們提供了一個像自家後廚般親切的地方吧？

對行旅在外之人來說，能有個像自己家裡廚房一樣自在的地方，是很令人開心的事。

▲悠悠藏身於鬧市靜巷中的旅人灶咖，就給了人這樣的感受。

或許，我們都是浩渺宇宙間的旅人，愉快的流浪著。可惜我土生土長高雄在地，沒機會入住商旅。但我可不想錯過這個餐點很有水準的灶咖。

旅人灶咖先有新莊館，在高雄平價商旅界已小有名氣。瑞豐館則是新開幕不久，也是同時提供了旅宿和餐廳雙重服務的經營型態。要沿著台階走下一層，但不管，這裡算一樓喔。

▲除了住宿商旅，旅人灶咖其實就是間滿有個性的餐廳。

「灶咖」這名字聽起來那麼Taiwan Style，我以為會看到茶壺配板凳。但推開「灶咖」大門，迎面而來的竟是洋味兒十足、霸氣三面開的調酒吧檯，洋酒牆配高腳椅座席，頂上還掛著超酷的北歐風鹿角吊燈。據說還有大螢幕轉播球賽，櫃檯旁邊還有一座很潮的個人KTV，功能也太齊全。

還不只環境酷炫，「旅人灶咖」的餐才是那種會令人瞪大眼的驚艷。精緻的中西餐特色料理都是現點現做，巧思無窮，把傳統的菜色變化出創意風格。

◆ Heavy風味十足 炸蛋XO醬炒飯

炒飯看似簡單，但加了XO醬後風格整個巨變。特別是這XO醬還是灶咖的主廚特製的，不是用一般常見的干貝、小魚乾，而是選用澎湖少有的一種魚干去提取鮮味，有非常特別的香氣，配上切塊的蟹管肉、小卷等海鮮料，讓這盤XO醬炒飯充滿了鹹鮮微辣的海味。不只這樣，還加了”炸彈”。主廚把蛋黃蛋白分離，蛋白以半煎炸方式處理鋪底，餘的完整生蛋黃置頂，吃的時候趁著熱度翻拌一番，實在非常特別的一道，灶咖必點。

▲炸蛋XO醬炒飯看來不甚起眼，但吃來實在銷魂，會讓人一口接一口直到盤空見底。

◆ 一不小心就掃盤 金沙苦瓜勇奪最佳下酒菜之冠

聽到苦瓜，臉別苦瓜。因為這道金沙苦瓜會好吃到你吃不出它是苦瓜，吃完臉也絕不會苦瓜。

金沙其實就是鹹蛋黃融化了後黃澄澄的討喜模樣。而苦瓜則是可以清熱去火、養顏美容的好東西。一般的鹹蛋苦瓜都是生炒的，但灶咖的主廚不想這樣。白苦瓜切片，用特製乾粉沾裹後直接入油鍋，以中溫慢炸上10分鐘，已經看不出苦瓜的樣兒，還格外的香，炸後的苦瓜片會分量爆縮只剩極少，金金貴貴的啊。待到客人點餐時，主廚再調和鹹蛋黃，兩相拌勻快炒而成。（不然點一盤得等上10幾分鐘才吃得到會崩潰啊）

邊聊天邊捻著吃，不知不覺間，我掃盤。很適合當下酒菜的金沙苦瓜，150元。

◆ 我就是吃軟不吃硬 南洋咖哩軟殼蟹

▲主廚大人，再來一道下酒好菜吧！南洋咖哩軟殼蟹，380元。

炸得酥脆的軟殼蟹，吃的是鮮甜爽脆、柔軟纖薄的蟹肉質感。輕輕包覆著一層薄薄的麵衣，更容易結合南洋咖哩的奶香與薑黃滋味。放心豪邁的大口咬下，滿嘴的濃郁辛香，毫不擔心會刺嘴。一不小心，酒又喝下一杯。

◆ 軟嫩噴香就看它 日式松露魚子蒸蛋

蒸蛋口味多、變化豐富，向來廣受歡迎。台式口感偏扎實，日式更顯滑嫩。灶咖主廚把屬於法式的松露融入日式茶碗蒸裡，很適合在濃厚的菜餚之後潤喉暖脾胃。

▲日式松露魚子蒸蛋，加了松露醬、飛魚卵，讓這蒸蛋多了一股很清雅的鮮味，軟嫩噴香。2人份/200元。

◆ 戰斧豬肋排份量夠超吸睛 制霸全場

大份量看著就痛快，吃起來更是超有飽足感，整組戰斧豬肋排套餐620元含麵包、沙拉、甜點、濃湯、飲料。戰斧豬肋排是取帶丁字形骨頭的里肌肉與肋排部位組合而成，所以也叫做丁骨豬排，同時擁有漂亮的油花與里肌的嚼勁。

▲巨大的戰斧豬肋排好適合在灶咖這麼靡漾的地方登場。

◆ 酒吧也能喝到厲害又正統的新加坡”嘛咕ㄉㄟ”

來一盅熱騰騰的肉骨茶吧！新加坡美食的代名詞，就是肉骨茶。肉骨茶其實不是「茶」，是湯。主要都是中藥燉肉骨，但口味有很多流派變化。灶咖的肉骨茶除了排骨，還有豬肚、香菇、高麗菜、紅棗、枸杞，再調了點微微的胡椒味。

▲在夜店酒吧風格的灶咖也能喝到道地的新加坡肉骨茶，480元。小微醺過後喝點熱湯潤潤，搭配得極好。

推薦另外一道暖身暖心脾的湯品。

◆ 甜點般的南瓜鮮菇湯 一口接一口

▲南瓜鮮菇湯，280元。

南瓜很營養，灶咖主廚選用了日系品種的栗子南瓜，口感特別綿密。先取出瓜囊帶肉燉湯，然後將整顆南瓜加入菇類、蛤蠣、枸杞等配料入蒸，再將兩者合而為一，充滿自然清甜帶鮮的美味。

◆想來杯調酒？

別看那印刷精美的酒單了，直接走到帥氣的吧檯區找帥氣的調酒師吧！無酒精特調一樣繽紛精彩。他就能為你調出一杯專屬於你的調酒，酸甜苦辣來去如風。

▲雰藍色的這一杯，名為「人魚眼淚」，有藍柑橘、檸檬汁和雪碧；紅色的是「紅樓夢」，是用自己熬煮的洛神花糖漿所調出自然色澤。

▲取檸檬、柳橙汁，加些雪碧與碎冰，成就這顆閃耀的「南方寶石」；以龍舌蘭為基底的粉份的，「粉紅跳跳虎」的名字也可愛。

(開車不喝酒 / 喝酒不開車 / 未成年請勿飲酒)

外地的朋友來住宿，在地的朋友來吃飯。哪裡哪裡的大家都可以約約一起來喝酒，喝醉了就直接櫃台check in入住睡。喔，還有很酷的桌邊魔術秀，難得有機會這麼超近距離觀看魔術呢。旅人灶咖，隨時等你。

旅人灶咖 瑞豐館

地址：高雄市左營區嘉慶街78號

電話：07-556-5333

營業時間：週一至週日 09:00～03:00