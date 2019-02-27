世界最美花道在台灣！228連假必看4大花海　推薦賞花地點都在這

▲白河林初埤木棉花道。（圖／白河區公所提供）

旅遊中心／綜合報導

春天就是百花齊放的季節，2月底3月初之際，明亮鮮豔的各色花海，將全台各地染上繽紛的色彩，讓旅客能拍得過癮。隨著228連假即將到來，以下就整理出連假期間必賞花海與賞花地點，趁著放假，就來趟賞花小旅行吧！

▲天元宮櫻花。（圖／我的旅圖中during my journey提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

櫻花

春天必看花海就是櫻花了，時序來到三月，最美的八重櫻、寒緋櫻都即將迎來最美時刻，全台各地都能看得到如夢似幻的粉色天空，例如台北陽明山花季、新北市淡水天元宮、台中武陵農場與福壽山農場更能看到不輸國外的爆量櫻花海，而在東台灣，台東太麻里金針山現在櫻花也已經綻放，預計近期就會進入最美賞櫻時刻，228走春，一定不能錯過的就是賞櫻行程了。

▲林初埤木棉花道開花（圖／網友permio1提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

木棉花

受到暖冬影響，今年木棉花提早開，有世界最美花道之稱的台南「林初埤木棉花道」更提前一個月開花，現在在木棉花季已經登場，預估3月份會進入最美時刻。旅客不妨趁著連假時前往，欣賞火紅花朵直指天際，715株木棉樹綿延數公里，為蒼白的冬天暈染色彩，溫暖每個旅人的心。

▲草屯風鈴木。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲南投縣草屯鎮立體育館。（圖／IG@sally.chen.1698提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

洋紅風鈴木

今年初春最受歡迎的賞花行程就是洋紅風鈴木了！如一球球爆開的粉色爆米花般在樹梢間展現極致的美麗，一棵棵染上嫩粉色的洋紅風鈴木在陽光下更加耀眼，在台中、彰化、南投、嘉義、高雄等地區都可以看得到，而彰化南郭國小後門前的洋紅風鈴木由於今年花況特別好，更在網友間爆紅，每天吸引大量賞花人潮前往。

▲紫藤花季。（圖／嘉義縣政府提供）

紫藤花

要說台灣最知名的紫藤花賞花地點，就是嘉義梅山鄉瑞里村了，因為這裡種植紫藤花密集度可是全台第一，根據當地人家表示，目前紫藤花花開約1至2成，整個三月都是最好的賞花時刻，在166縣道上，更整理出23個必去的紫藤花賞花地點，想賞花的人不妨來到嘉義至少來個兩天一夜的小旅行，將阿里山櫻花與嘉義梅山紫藤花一次擁有。

賞花地點166縣道位置地址

1. 星光森林民宿 64.5公里 嘉義縣竹崎鄉金獅村出水坑18號

2. 雲潭鋪子(雲潭瀑布) 71公里 嘉義縣竹崎鄉仁壽村84-20號

3. 三華生態民宿 71.4公里 嘉義縣竹崎鄉仁壽村84號

4. 漫步雲端民宿 73.8公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村科子林15號

5. 瑞佳茶葉民宿 76.7公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村31號

6. 幼葉林餐廳 76.9公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村27之2號

7. 阿喜紫藤 *需預約 76.9公里右轉 嘉義縣梅山鄉瑞里村10號之3

8. 遇見彩虹生態村

(原若蘭山莊螢火蟲保育區) 77公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林10-1號

9. 瑞里幼葉的林民宿 77.3公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村44-6號

10. 瑞泰茶業民宿 78.5公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村69-10號

11. 綠色隧道休息站 嘉義縣梅山鄉幼葉林瑞里村

12. 瑞里國小 79公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村112號

13. 瑞里印象民宿 79公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村98號

14. 王鼎茶園民宿 79.2公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村97號

15. 瑞里茶壺民宿 79.3公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村102號

16. 瑞里孟宗築民宿 79.3公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村99號

17. 蕙茗園餐廳 79.5公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村86號

18. 阿漢的家民宿 79.8公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村79號

19. 茗園茶葉民宿 79.8公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村89號

20. 小公主咖啡 79.9公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村63-1號

21. 瑞里社區活動中心 80.2 公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村

22. 青葉山莊民宿 80.5公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村10號

23. 賴坤陽的家

木屋民宿 162甲線36.5公里處 嘉義縣梅山鄉新興寮22之1號