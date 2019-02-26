紫藤花開了！紫色花季夢幻登場　嘉義166縣道23處賞花點

▲紫藤花季3月登場。（圖／嘉義縣政府提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

二月粉紅櫻花搶盡版面，三月換紫藤花登場了！嘉義紫藤花季將於3月浪漫花開，說到賞紫藤就會先想到嘉義梅山鄉瑞里村，沿著嘉義166縣道平均每公里就有一處賞花點，全線超過20處紫藤花景點，趁著人擠人之前趕快安排一趟花漾小旅行。

▲紫藤花季超夢幻。

梅山鄉瑞里村紫藤花種植密度為全台第一，每到紫藤花開季節，臉書、IG上陷進紫色夢幻中，地方業者表示，今年最早開花的地點在166縣道79K處蕙茗園餐廳及79.5K處瑞里印象咖啡木屋民宿，目前約花開1至2成，228連假可以搶先賞花。

另外，紫藤花季今年邁入第6年，縣府今年與阿里山國家風景區管理處、瑞里社區發展協會及嘉義縣民宿發展協會共同推出紫藤花下品茗茶席及瑞里咖啡烘焙DIY體驗，3月1日至3月31日入住瑞里村合法旅宿，就可以向民宿業者預約免費體驗。

▲紫藤花下品茗。



紫藤花一年綻放一次，花開在氣候宜人的春季，串串紫色鮮豔的花朵無比浪漫。紫藤花花語「醉人的戀情、依依的思念」，不僅夢幻空氣中還瀰漫著淡淡的戀愛氛圍。紫藤花預計將在3月11日前後滿開，花期約一個月，想徜徉在紫色花海下的民眾，要把握短短花期。

＊賞花地點166縣道位置地址

1. 星光森林民宿 64.5公里 嘉義縣竹崎鄉金獅村出水坑18號

2. 雲潭鋪子(雲潭瀑布) 71公里 嘉義縣竹崎鄉仁壽村84-20號

3. 三華生態民宿 71.4公里 嘉義縣竹崎鄉仁壽村84號

4. 漫步雲端民宿 73.8公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村科子林15號

5. 瑞佳茶葉民宿 76.7公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村31號

6. 幼葉林餐廳 76.9公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村27之2號

7. 阿喜紫藤 *需預約 76.9公里右轉 嘉義縣梅山鄉瑞里村10號之3

8. 遇見彩虹生態村

(原若蘭山莊螢火蟲保育區) 77公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林10-1號

9. 瑞里幼葉的林民宿 77.3公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村44-6號

10. 瑞泰茶業民宿 78.5公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村69-10號

11. 綠色隧道休息站 嘉義縣梅山鄉幼葉林瑞里村

12. 瑞里國小 79公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村112號

13. 瑞里印象民宿 79公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村98號

14. 王鼎茶園民宿 79.2公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村97號

15. 瑞里茶壺民宿 79.3公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村102號

16. 瑞里孟宗築民宿 79.3公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村99號

17. 蕙茗園餐廳 79.5公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村86號

18. 阿漢的家民宿 79.8公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村79號

19. 茗園茶葉民宿 79.8公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村89號

20. 小公主咖啡 79.9公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村63-1號

21. 瑞里社區活動中心 80.2 公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村

22. 青葉山莊民宿 80.5公里 嘉義縣梅山鄉瑞里村10號

23. 賴坤陽的家

木屋民宿 162甲線36.5公里處 嘉義縣梅山鄉新興寮22之1號

＊建議賞花停車處：

1． 源興宮前廣場：嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林62號

2． 新生商店前(民宿阿漢的家旁)：嘉義縣梅山鄉瑞里村幼葉林61號

3． 建議交通方式：山上沒有加油站，請自行前往者加滿油後再上山

北上：請走國道三號下竹崎交流道，沿166縣道"太平、瑞里指示牌即可抵達。

南下：請走國道三號梅山交流道，沿162縣道瑞里指示牌即可抵達