亞洲最美花海街道！「林初埤木棉花道」提前火紅登場！

文／Sharelife分享生活

每到春冬之際，就是木棉花繁盛時期。而今年受到暖冬影響，台南木棉花提早綻放，目前花況約達七、八成。白河區公所也因應花況，從2/16到3/10假日辦理「2019木棉花季」活動，讓遊客不僅可以賞花，也能參與相關活動。



▲圖／FB@一日遊景點–陳福樂



台南白河「林初埤木棉花道」，名列全球最美十五條花道之一，吸引了不少家庭、情侶、攝影愛好者前往欣賞，在2/16花季首日賞花人潮就爆滿。



▲圖／FB@一日遊景點–陳福樂

不過由於人潮眾多，想拍出空無一人的畫面是不太可能的了，但在偶發期間拍出一些情境照，其實反倒是成了另一種美感呢！



▲辛勤的長輩一早天未亮，就穿雨鞋忙種田。（圖／FB@一日遊景點–陳福樂）



▲母親牽著最寶貝的孩子。（圖／FB@一日遊景點–陳福樂）



▲倒影所呈現的木棉花道，變成另一幅美景。（圖／FB@一日遊景點–陳福樂）



▲金太陽鸚鵡展翅高飛。（圖／FB@一日遊景點–春錢の攝影分享）



▲誰說一定要正面拍攝！不同角度也有不一樣的視野！（圖／FB@一日遊景點–春錢の攝影分享）

除了火紅的木棉花之外，林初埤周邊的紅花風鈴木也朵朵盛開，朝聖木棉花時，不妨也與風鈴木拍照留影吧！



▲街頭藝人表演。（圖／FB@一日遊景點–春錢の攝影分享）



▲朵朵紅花風鈴木猶如粉紅色棉花糖點綴在樹上。（圖／FB@一日遊景點–春錢の攝影分享）

花季假日期間為維持賞花秩序，實施交通管制，賞花園區禁止車輛進入，請民眾多搭乘交通工具，假日新營客運有加開班車至木棉道，歡迎民眾踴躍搭乘喔！



▲活動表。（圖／官網@臺南市白河區公所）



▲街頭藝人節目表。（圖／官網@臺南市白河區公所）



▲公車時刻表。（圖／官網@臺南市白河區公所）



【2019台南木棉花季】

地址：台南市白河區玉豐里林初埤

活動日期：2019/02/16~2019/03/10視花況提前結束（僅假日有活動）

備註：免費參觀

更多資訊請至：http://www.baihe.gov.tw



（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）