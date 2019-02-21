粉紅棉花糖、黃金雨雙色盛放！南投草屯最佳風鈴木賞花點

▲草屯成了賞洋紅風鈴木最佳地點。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



旅遊中心／綜合報導

像棉花糖般炸開的粉紅風鈴木花海成了近幾日最夯的打卡點，想追粉嫩甜甜美景一定要到南投草屯，南開科大、草屯體育館、草屯植物園、草屯警察分局鄰近的風鈴木都開花了，現在不僅粉紅色花海，黃花風鈴木也漸漸盛放，兩種顏色一網打盡。

▲草屯體育館旁粉色風鈴木大爆發。



＊草屯鎮體育館

地址： 542南投縣草屯鎮中正路571-2號

今年因暖冬緣故南台灣洋紅風鈴木大爆發，草屯植物園沿湖盛放，吸引不少民眾前來朝聖，一簇簇粉色花團高掛枝頭，有人說像是棉花糖也有人說像是捧花，粉色花海套上濾鏡隨手拍都夢幻，今年因花開得早風鈴木花期短，大約兩週最晚一個月，想賞花的人要把握最後花期。

▲草屯演藝中心穀倉與洋紅風鈴木。



＊國立臺灣工藝研究發展中心

地址： 542南投縣草屯鎮中正路573號

▲草屯植物園陷入一片粉紅。

＊草屯植物公園

地址： 542南投縣草屯鎮玉屏巷33號

除了洋紅風鈴木盛放，花開時像下起黃金雨的黃金風鈴木也逐漸開花了，部落客《一起趴趴照》表示目前粉色風鈴木已過最盛大的花期，黃金風鈴木正要開花，隨著氣溫回暖預計再過幾日就會大爆發，此時正是兩色花海交接的時刻，週末假日就可以準備出發，想賞整片黃金風鈴木美景可到草屯石川路。

▲南投草屯黃金風鈴木小徑，圖為去年花況。（圖／跟著Via趣旅行～Part II提供）

＊屯石川路黃金風鈴木

地點：南投縣草屯鎮石川里石川路29巷27弄16號(樸提蘭園旁)

＊以上圖片由攝影師《一起趴趴照》、《跟著Via趣旅行～Part II》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。