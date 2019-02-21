ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

粉紅棉花糖、黃金雨雙色盛放！南投草屯最佳風鈴木賞花點

ETtoday旅遊雲

▲草屯風鈴木。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲草屯成了賞洋紅風鈴木最佳地點。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

像棉花糖般炸開的粉紅風鈴木花海成了近幾日最夯的打卡點，想追粉嫩甜甜美景一定要到南投草屯，南開科大、草屯體育館、草屯植物園、草屯警察分局鄰近的風鈴木都開花了，現在不僅粉紅色花海，黃花風鈴木也漸漸盛放，兩種顏色一網打盡。

▲草屯風鈴木。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲草屯體育館旁粉色風鈴木大爆發。

＊草屯鎮體育館
地址： 542南投縣草屯鎮中正路571-2號

今年因暖冬緣故南台灣洋紅風鈴木大爆發，草屯植物園沿湖盛放，吸引不少民眾前來朝聖，一簇簇粉色花團高掛枝頭，有人說像是棉花糖也有人說像是捧花，粉色花海套上濾鏡隨手拍都夢幻，今年因花開得早風鈴木花期短，大約兩週最晚一個月，想賞花的人要把握最後花期。

▲草屯風鈴木。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲草屯演藝中心穀倉與洋紅風鈴木。

＊國立臺灣工藝研究發展中心
地址： 542南投縣草屯鎮中正路573號

▲草屯風鈴木。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲草屯植物園陷入一片粉紅。

＊草屯植物公園
地址： 542南投縣草屯鎮玉屏巷33號

除了洋紅風鈴木盛放，花開時像下起黃金雨的黃金風鈴木也逐漸開花了，部落客《一起趴趴照》表示目前粉色風鈴木已過最盛大的花期，黃金風鈴木正要開花，隨著氣溫回暖預計再過幾日就會大爆發，此時正是兩色花海交接的時刻，週末假日就可以準備出發，想賞整片黃金風鈴木美景可到草屯石川路。

▲南投草屯石川里樸提蘭園旁賞黃金風鈴木小徑。（圖／跟著Via趣旅行～Part II提供）

▲南投草屯黃金風鈴木小徑，圖為去年花況。（圖／跟著Via趣旅行～Part II提供）

＊屯石川路黃金風鈴木
地點：南投縣草屯鎮石川里石川路29巷27弄16號(樸提蘭園旁)

＊以上圖片由攝影師《一起趴趴照》、《跟著Via趣旅行～Part II》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

關鍵字： 南投旅遊 花海旅遊 風鈴木

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

免費景點「雲林稻草捲」平日不開放

板橋新開「流水蝦吃到飽」有大生蠔

不出國南投兩天一夜歐風小旅行

辰光橋超迷人！2019新北燈會今登場

7萬株、20色「鬱金香花海」明起登場

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

快收藏！全台「人氣水餃店TOP10」

嘉義4處新景點　拍稻草捲、走景觀橋

CoCo都可台大店菜單跟別人不一樣

豐原超美咖啡廳有網美彩繪外牆

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭露營風燒肉店　宛如大自然用餐

華航獲准加入TSA Pre預先安檢計..

桃園「三民蝙蝠洞」228重新開放

雙色花海盛放！南投風鈴木賞花點

2020進威尼斯要收觀光稅350台幣

南投茶浙江山東河北夯！盼建常態機制

高雄韓式燒烤有超大「臉盆鍋」

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366