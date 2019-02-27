泰國蝦控快看過來！海寶城海鮮吃到飽升級　引進當紅流水蝦



▲海寶城海鮮吃到飽升級，也引進當紅流水蝦。



▲海寶城海鮮吃到飽升級，也引進當紅流水蝦。



記者黃士原／新北報導、攝影

流水蝦吃到飽從泰國紅到台灣南部、再從南部紅到北部，這幾個月來陸續有流水蝦餐廳開幕，而在桃園與新北五股各有一家店的海鮮吃到飽餐廳「海寶城複合式碳烤」也不落人後，在1月底時也引進流水蝦，一樣也是無限吃到飽，但價格從不收服務費變成加收1成服務費，等於只漲價60至65元。



海寶城複合式碳烤目前在桃園與新北市五股地區各開一家火烤二吃海鮮吃到飽餐廳，除了海鮮漁貨都是新鮮直送，還有各式火鍋料與燒烤食材，收費600元吃到飽讓海鮮控直呼超過癮，而因為最近流水蝦吃到飽實在太夯，海寶城二家店也在1月底引進流水蝦，一樣也是吃到飽，價格上就是原本的價格再加上1成服務費，也就平日只要600元、假日650元，變成平日收660元、假日收715元，等於漲價60-65元。





▲泰國蝦都是從屏東產地直送、活跳跳的。





▲海寶城複合式碳烤現在也有泰國蝦吃到飽。





▲也有抱卵的泰國蝦。



海寶城複合式碳楊老闆說，流水蝦用的泰國蝦都是從屏東直送到店裡，然後再放到長560公分的的水道裡，客人可以無限抓來烤。楊老闆說，要抓蝦前先拿著小水桶，裡面放入冰塊跟水，把抓到的泰國蝦放進去「冰鎮」，這裡泰國蝦才不會亂跳。





▲烤生蠔也是吃到飽。





▲各式鮮魚。





▲海鮮食材，可以烤也能用在火鍋。





▲燒烤區。





▲火鍋區。



除了流水蝦，海寶城複合式碳烤還有火鍋與烤肉食材，海鮮區有各式鮮魚、魷魚、螃蟹，以及來自東石的生蚵，完全都不怕客人吃。老闆娘還說，桃園店有位客人來店裡就只吃生蚵，也有客人專攻烤魚，有對夫妻曾吃掉23隻魚。另外還有火鍋料區、肉片區、蔬菜區，提供民眾能夠火烤兩吃更多選擇。



海寶城複合式碳烤五股分店

地址： 新北市五股區成泰路一段122號

電話： 02 2291 8202

海寶城複合式碳烤蘆竹總店

地址：桃園市蘆竹區中正北路1067-3號

電話：03 212 7666





▲用餐區。





▲水道裡還有放泥鰍。

