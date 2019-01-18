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全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　拿多少吃多少

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▲全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　吃多少拿多少。（圖／肉多多燒肉超市提供)
▲全台首創「肉多多燒肉超市」在台中。（圖／肉多多燒肉超市提供，以下同)
 
記者黃士原／台北報導

將餐廳結合超市的經營模式正夯，繼開設超越水產火鍋超市之後，肉多多火鍋再創新品牌「肉多多燒肉超市」，突破傳統的單點、套餐式的框架，喜歡的，拿多少，吃多少。

肉多多燒肉超市最大的亮點之一是「現切和牛」，同時提供活體生猛海鮮如龍蝦、九孔鮑、馬蹄蛤的生猛新鮮，肉品單價46元起，無骨牛小排100g售價177元、和尚頭（宮崎牛）100g售價278元。每位低消500元(不收服務費) 。

肉多多燒肉超市開幕期間，整隻活體生猛波士頓龍蝦售價588元（原價1200，每日限量20隻），同時也積極規劃拓點展店，從台中出發，目標插旗全台。

▲全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　吃多少拿多少。（圖／肉多多燒肉超市提供)
▲肉多多燒肉超市最大的亮點之一是「現切和牛」。

▲全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　吃多少拿多少。（圖／肉多多燒肉超市提供)
▲燒肉吃多少，拿多少。

▲全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　吃多少拿多少。（圖／肉多多燒肉超市提供)
▲活體龍蝦。

▲全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　吃多少拿多少。（圖／肉多多燒肉超市提供)
▲有棉花糖跟餅乾。

▲全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　吃多少拿多少。（圖／肉多多燒肉超市提供)
▲飲料櫃。

▲全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　吃多少拿多少。（圖／肉多多燒肉超市提供)
▲座位區。

▲全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　吃多少拿多少。（圖／肉多多燒肉超市提供)
▲門市外觀。

以「暴龍級大份量肉盤」打出名號的肉多多火鍋，去（2018）年底也推出火鍋超市型態火鍋店，店名為「超越水產」，而且在年底前一口氣在台北市、新北市及台中市開出3家新門店，為了區隔市場及吸引客群，以活體海鮮為號召，有活體蛤蠣、馬蹄蛤以及大魚缸裡的活跳跳波士頓龍蝦。


肉多多燒肉超市台中大墩店
地址：台中市南屯區大墩路689號
電話：(04)2320-2959

關鍵字： 美食情報 台中美食

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