朝聖肉多多燒肉超市！生猛龍蝦、正宗和牛現選現吃

點評：也太狂了啦～～

文、圖／Wisely

以大量肉品火鍋進入市場的「肉多多」，現在也跨足燒肉領域，在台中南屯大墩路上，開設了這家全新品牌《肉多多燒肉超市》，給人耳目一新的感覺。本身除了提供多樣的肉品與海鮮選擇之外，還有超便宜低於一般市價的食材可選擇，而且以大型冰櫃在現場陳列展售，讓來客可以像去逛超市般選購；最特別的，就是現場還有正宗日本和牛，以及活水池養殖的龍蝦與貝類可選購，讓饕客可以盡情飽嚐最新鮮的燒烤美味！

台中的燒肉店相當地多，要能夠脫穎而出真的是件不容易的事情～^^肉多多以超市的概念進入燒肉市場，算是相當地具有創新的思維，而且以低於市價約一至三成的價格販售各項食材，也是讓愛吃燒肉的饕客節省荷包！

進入到店裡，讓我眼睛為之一亮的便是他們活水池；在裡頭可以看到有九孔鮑、馬蹄蛤與活體波士頓龍蝦，讓愛吃海鮮的朋友，有個大飽口福的機會。而且，店家還有提供代為烹調的服務，在品嚐高單價的食材，可得到最佳的品質！

另外，平價的「現切和牛」也相當地吸睛！像是來自日本宮崎的和牛，就有黃瓜條、和尚頭與肩小排可以選，各有不同的油花與口感；像我選擇的便是油花最多的和牛肩小排，其細緻的雪白油脂讓人一看就心花怒放，讓人食指大動啊～

在冷凍冰櫃裡，除了多項飲料之外還有新鮮的食材可挑選；每項食材都有提供詳細的內容與價格，並且針對於饕客的喜好與店家的推薦，也會特別標註提供做為選購的參考，內容大致以肉品、海鮮、青蔬、配菜和飲料五大類為主…

最後，就是在入口旁的櫃台做結帳的動作，就跟去超市選購食材一樣，而且會有專人幫饕客拿至指定的餐桌；另外，店家還有七種不同的風味鹽，可依喜好選購。

內部的用餐空間很寬敞，設計很有日式風格，而且相當地乾淨，環境也很整潔。

本身採無煙燒烤的爐具使用，在自助餐有沾醬配料可搭配，個人覺得他們的味噌醬也滿不錯的！店內的服務人員也會四處探巡，在時間人力都許可的狀況下，也會提供燒烤協助或是代烤處理的服務，換網也十分地勤快。

當天內容以肉品與海鮮為主，而且單價也都滿宜便且品質也很優！牛肉類的部份，像是必點的牛五花、口感香甜的無骨牛小排、牛腱子肉等都很棒；豬肉類則大推超值的活菌豬、風味極佳的松阪豬、伊比利豬，都是必點的選擇；海鮮則有新鮮的大草蝦、生蠔、鮑魚與干貝等等，都讓人嚐得十分滿足喲～^^

我自己很愛吃燒烤，再加上常去日本的關係，所以對當地的和牛海鮮都很熟悉…《肉多多燒肉超市》提供的燒肉品質真的很不賴，在當天進行炙烤時，就可以很明顯感覺到跟一般低價或是吃到飽的味道有所不同，吃巧也吃飽也是店家所堅持的地方！

現點的活體龍蝦會在確認價格之後，會交由專人在廚師裡進行料理，燒烤的方式有分鹽燒與焗烤兩種；鹽燒的鹹味與焗烤的甜味各有所長，但我自己偏愛後者多些，彈牙的龍蝦肉帶著香濃的海味，而且份量十足嚐起來相當地過癮且滿足呢！

其它較特別的，像是以自家調的醬汁可淋在雞軟骨上，然後再慢烤嚐到的下酒美味；以及可噴調味醬的鮮奶饅頭，以及炙烤棉花包在蘇打餅裡的甜在心，都很特別的燒烤食材喲～^^目前，《肉多多燒肉超市》初試蹄聲就有很不錯的反應，來此消費只要低消NT500而且不收取服務費，就算是單人來此用餐也很OK，感覺很適合現今的用餐潮流。現今僅有台中南屯店一間，在未來還可有拓點至全台的計劃，相信會造福不少的燒肉控前往！

肉多多燒肉超市

地址：台中市南屯區大墩路689號

電話：04 2320 2959

時間：11:30至翌日凌晨01:30

