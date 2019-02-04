讓財運upup！過年拜財神廟　怎麼拜、求財禁忌一次告訴你

▲新北烘爐地是求財熱門地。（圖／Wisely提供）

旅遊中心／綜合報導

農曆春節到來，許多人都會趁著過年期間前往財神廟拜拜求財，但財神爺要怎麼拜？什麼時候拜最好？以及求財是該準備什麼供品和求財禁忌，本篇一次整理告訴你！

▲烘爐地夜景。（圖／Wisely提供）

什麼時候拜財神最好？

通常從除夕晚上11點起至大年初五是最好時間，其中正月初五是財神爺的生日，所以許多公司行號也會在這天準備金燭爆竹、牲禮來迎財神。

另外，雖然許多人並沒有特別細分，只要有神就拜，但實際上，財神爺分為「文財神」和「武財神」，若是餐飲業、業務、軍警等就是拜如關公、趙公明等武將出身的武財神；而公務員、金融業、文教類等則適合拜比干、范蠡等文財神。

▲拜財神祭品示意圖。（圖／Wisely提供）

拜財神該準備什麼供品？

拜財神許多人都會準備祭品，這時有幾點需要注意，包括：

1.財神爺喜歡甜食，準備甜食即可，鹹酸苦澀的供品都不要準備。

2.若是有準備牲禮，需準備新鮮的牲禮，例如是當天現煮或現宰，但若是拜武財神，則不能拜豬肉，因為據說武財神與回教有淵源。

3.不要準備蘋果，因為音同「貧」，也不要準備鳳梨酥、核桃酥等，同樣因為諧音像是「輸」。

▲嘉義新港奉天宮虎爺錢水。（圖／記者蔡玟君攝）

求財不能忘了拜「虎爺」

除了文、武財神、土地公之外，求財一定要拜的還有「虎爺」，因為傳說財神爺在幫助信眾催財運時，需要虎爺幫忙咬錢，因此為了讓財運滾滾來，記得一定要拜虎爺。

通常虎爺都會在供桌下方，但也會有少數在供桌之上，例如嘉義新港奉天宮，就是少數將虎爺供奉於桌上的廟宇，信眾像虎爺祭拜後，還可以取「虎爺錢水」，將自己的錢投入供桌前方的箱子後，取一旁的夾鏈袋裝供桌上的虎爺錢水，帶回家放在財位上即可。

▲許多人會趁著過年去拜財神。（圖／Wisely提供）

其他「不讓財神跑掉」的過年禁忌

除了趁著過年時拜財神外，在過年時也有一些禁忌流傳下來不要做，避免趕跑財神爺、讓財運跑掉，例如：

1.大年初五以前忌倒垃圾、灑水、掃地，最後等到初五再來一次清掃。

2不要將水往外潑，象徵將錢財往外潑

3.初五開始要好好大掃除，意喻將不好的窮氣通通丟掉，期望帶來好運和財運

4.掃地要從外向內掃，意味將財運掃進自家門。