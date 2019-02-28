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狂掃IG版面「台中米奇樹」耳朵長圓了！一旁有落羽松步道

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▲台中北屯公園米奇樹。（圖／ig@h_enryyy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中北屯萬坪公園內的米奇樹耳朵更明顯了。（圖／ig@h_enryyy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

掃遍IG版面的米奇樹坐落在台中北屯萬坪公園內，去年11月爆出後，引來不少人爭相朝聖，這棵百年老樹未經過人工修剪，卻自然長出兩坨茂盛葉子，跟米奇大大的耳朵有幾分神似，近日發現，愈漸茂盛的樹形跟米奇愈來愈像，可愛極了。

▲台中北屯萬坪公園。（圖／ig@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲11月時米奇樹雛型並不明顯，需要靠修圖來「圓滿」米奇的大耳朵。（圖／ig@molly888666提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

先前米奇樹雛型並不明顯，需要靠修圖來「圓滿」米奇的大耳朵，但隨著時間拉長，樹葉愈來愈蓬勃茂盛，甚至不需要修圖軟體就能拍出米奇樹的樣貌，不少網友表示，「本來以為是修剪出來的造型，沒想到它本來就是長這樣欸」，有人甚至拿出米奇米妮玩偶一起入鏡，玩得不亦樂乎。

▲台中北屯萬坪公園。（圖／ig@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲公園步道兩旁也種植數株落羽松。

這棵「米奇樹」位在北屯萬坪公園中央處，矗立於中央高起的小山丘上，台中市政府地政局表示，該株被網友戲稱為「米奇樹」的老樹是天然長成的芒果樹，沒有經過任何人工修整，矗立當地已有百年歷史。拍完米奇樹，公園步道兩旁也種植數株落羽松，仍處於漸層色調，有時間不妨找心愛的人一同來散步、拍米奇樹療癒身心。

北屯萬坪公園
地點：台中市北屯區旱溪舊道

關鍵字： 台中旅遊 萬坪公園 米奇樹

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