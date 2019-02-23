不只台南有！3處「木棉花」火紅盛放　賞花趁現在

▲白河林初埤木棉道長約3公里。（圖／IG@marsb66提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

冬春交接之際，除了賞櫻，橘紅如火的木棉花也是一大看點，因暖冬影響，往年3、4月才開的木棉花已接近滿開，賞花客們就來以下景點賞木棉花吧！再次提醒賞花旅客，務必愛惜當地環境，請勿攀折花木，垃圾記得隨手帶走喔。

▲白河林初埤木棉道周邊的紅花風鈴木也很美。（圖／IG@marsb66提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 林初埤木棉花道

名列全球15條最美花道的「林初埤木棉花道」花開正美！白河區公所表示，受暖冬影響，長約3公里的林初埤木棉花花開約8成，周邊的紅花風鈴木也成最佳配角。為順應花況，即日起至3月10日舉辦「木棉花季」活動，園區禁止車輛進入，請大家多搭乘大眾交通工具前往。

林初埤木棉道

地點：台南市白河區玉豐里林初埤（可導航至「白河林初埤木棉道」或「白河玉豐國小」、「白河大竹國小」）

花季期間：2019年2月16日至3月10日





▲彰化竹塘木棉花道長約100公尺。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 彰化竹塘木棉花道

彰化竹塘鄉有一處約100公尺的木棉花道，整排大概有30、40棵的木棉花樹，範圍雖然不廣，種植密集卻是一大特色。這條木棉花道隱身在田野之間比較不好找，但沒有人車搶道的問題，民眾可以悠哉賞花、拍美照。

竹塘木棉花道

地點：彰化縣竹塘鄉九塊厝堤防69號





▲台中市立大甲工業高級中等學校2月18日花況。（圖／IG@jaylove791206提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 台中市立大甲高工

初春的現在，大甲高工校門口的雙排木棉花正值花期，成為學校最醒目標誌，橘紅色的花海幾乎染紅天際，地上則舖滿金橘色花毯，景緻格外令人著迷，即使不是學生，也忍不住前往一睹風采！





▲大甲高工木棉花掉落一地，舖成金橘色花毯。（圖／IG@auroralin_photography提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

台中市大甲高工

地址：台中市大甲區開元路71號（平日上課時間不對外開放）