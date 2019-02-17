紅綠相間如身在異國畫中！彰化「木棉花道」閃耀田野間

點評：今年也太早開了吧！

▲竹塘木棉花道16日花況已達6、7成。（圖／IG@molly888666提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

往年木棉花季落在3、4月，今年卻在當下就開花了！除了台南林初埤木棉花道，彰化竹塘也有一處小而美的木棉花道，被網友直擊花開已6、7成，豔紅花朵掉落一地，舖成整面紅地毯，美得像身在國外。

▲豔紅花朵掉落一地，舖成整面紅地毯，美得像身在國外。

受暖冬影響，林初埤木棉花季提前至昨（16）日開跑，然而在彰化竹塘鄉也有一處約100公尺的木棉花道，整排大概有30、40棵的木棉花樹，範圍雖然不廣，種植密集卻是一大特色，不少民眾聞訊前來賞花、拍照，捕捉一季動人的景緻。

▲彰化竹塘鄉也有一處約100公尺的木棉花道，整排大概有30、40棵的木棉花樹，種植密集是一大特色。

整排木棉花就矗立於稻田之間，紅綠相間點綴出春天的色調，隨手一拍，如畫中美景唾手可得。這條木棉花道隱身在田野之間比較不好找，但沒有人車搶道的問題，民眾可以自在賞花。再次提醒賞花旅客，務必維持當地環境，請勿攀折花木，垃圾記得隨手帶走。

▲再次提醒賞花旅客，務必維持當地環境，請勿攀折花木，垃圾記得隨手帶走。

竹塘木棉花道

地點：彰化縣竹塘鄉九塊厝堤防69號